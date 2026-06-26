Warna Lipstik yang Anda Gunakan Hari Ini Ungkap Versi Diri yang Ingin Anda Tunjukkan, Berikut Selengkapnya

JawaPos.com - Apa warna lipstik yang Anda gunakan hari ini?
Tahukah, ternyata warna lipstik yang Anda gunakan tanpa berpikir panjang mengungkap versi diri yang ingin Anda tunjukkan.
Dilansir JawaPos.com dari aromannalife pada Jumat (26/6), berikut ini selengkapnya arti dibalik warna lipstik yang Anda gunakan hari ini.
1. Merah Tegas
Anda hari ini ingin menunjukkan bahwa Anda tidak terkalahkan, meski di dalam hati belum sepenuhnya merasakannya.
Warna lipstik merah seolah menjadi perisai yang dikenakan di bibir, sehingga suara terkesan lebih lantang daripada rasa takut Anda.
Tapi, jika Anda sering menggunakan warna lipstik berani ini, Anda akan lupa bertanya bagaimana keadaan Anda sebenarnya.
Sebaiknya, imbangi dengan aroma cengkeh, karena bisa mendukung keberanian sejati sehingga keberanian menjadi sesuatu yang benar-benar Anda rasakan, bukan hanya sesuatu yang Anda kenakan.
2. Nude Lembut
Hari ini Anda ingin menunjukkan bahwa Anda itu cantik, tapi tidak diperhatikan.
Bisa dikatakan ini adalah salah satu jenis perawatan diri yang tenang, yang dilakukan untuk diri sendiri, bukan orang lain.
Buruknya, terlalu sering menggunakan warna ini akan membuat Anda selalu ingin dilihat dan dikagumi, namun tidak tahu bagaimana meminta perhatian itu secara terang-terangan.
Jadi, imbangi dengan aroma ylang-ylang atau dikenal kenanga yang lembut.
Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati
Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup
Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar
Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG
Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai
Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan