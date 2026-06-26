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Endah Primasari Utami
Jumat, 26 Juni 2026 | 16.58 WIB

Warna Lipstik yang Anda Gunakan Hari Ini Ungkap Versi Diri yang Ingin Anda Tunjukkan, Berikut Selengkapnya

Warna lipstik yang Anda gunakan hari ini ungkap versi diri yang ingin Anda tunjukkan. Sumber: Instagram aromanna.life.

JawaPos.com - Apa warna lipstik yang Anda gunakan hari ini?

Tahukah, ternyata warna lipstik yang Anda gunakan tanpa berpikir panjang mengungkap versi diri yang ingin Anda tunjukkan.

Dilansir JawaPos.com dari aromannalife pada Jumat (26/6), berikut ini selengkapnya arti dibalik warna lipstik yang Anda gunakan hari ini.

1. Merah Tegas

Anda hari ini ingin menunjukkan bahwa Anda tidak terkalahkan, meski di dalam hati belum sepenuhnya merasakannya.

Warna lipstik merah seolah menjadi perisai yang dikenakan di bibir, sehingga suara terkesan lebih lantang daripada rasa takut Anda.

Tapi, jika Anda sering menggunakan warna lipstik berani ini, Anda akan lupa bertanya bagaimana keadaan Anda sebenarnya.

Sebaiknya, imbangi dengan aroma cengkeh, karena bisa mendukung keberanian sejati sehingga keberanian menjadi sesuatu yang benar-benar Anda rasakan, bukan hanya sesuatu yang Anda kenakan.

2. Nude Lembut

Hari ini Anda ingin menunjukkan bahwa Anda itu cantik, tapi tidak diperhatikan.

Bisa dikatakan ini adalah salah satu jenis perawatan diri yang tenang, yang dilakukan untuk diri sendiri, bukan orang lain.

Buruknya, terlalu sering menggunakan warna ini akan membuat Anda selalu ingin dilihat dan dikagumi, namun tidak tahu bagaimana meminta perhatian itu secara terang-terangan.

Jadi, imbangi dengan aroma ylang-ylang atau dikenal kenanga yang lembut.

 
Ini akan membantu Anda merasa nyaman diperhatikan alih-alih tetap berada di latar belakang seperti biasanya.

3. Deep Plum

Anda sedang merasakan sesuatu yang rumit dan ingin menunjukkan bahwa Anda sesuai dengan perasaan tersebut.

Jika terlalu sering menggunakan warna lipstik ini, perasaan yang dalam dan kompleks akan semakin berat untuk dijelaskan kepada siapa pun.
 
Pada akhirnya, Anda hanya merasakannya saja.

Jadi, imbangi dengan aroma patchouli atau nilam, karena membantu menenangkan perasaan Anda tersebut.

4. Lip Gloss Bening

Anda hari ini sedang merasa menjadi diri sendiri tanpa perlu berusaha tampil maksimal.

Hari ini adalah hari Anda untuk tampil, bukan untuk menambah apa pun.

Tapi, jika terlalu sering menggunakan warna lipstik bening, Anda seolah bersembunyi di balik 'perawatan minim', karena tampil sepenuhnya terasa membutuhkan lebih banyak usaha daripada yang Anda miliki saat ini.

Jika diimbangi dengan aroma wild orange akan membuat Anda lebih baik, karena aroma ini mampu menghadirkan sedikit kegembiraan dan energi ekstra, bahkan di hari yang menjadi diri sendiri pun sulit.

Editor: Hanny Suwindari
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