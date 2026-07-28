Tak Perlu Semprot Racun, 5 Trik Ampuh Usir Kecoak dari Dapur dengan Bahan Sederhana

Ilustrasi kecoak di dapur. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Kehadiran kecoak di dapur sering menjadi masalah yang membuat banyak orang merasa tidak nyaman.
Selain terlihat menjijikkan, serangga ini juga dapat menjadi sumber gangguan kebersihan karena sering berada di tempat lembap dan kotor.
Dapur menjadi salah satu lokasi favorit kecoak karena menyediakan banyak sumber makanan, sisa bahan organik, serta tempat persembunyian yang hangat.
Jika tidak dikendalikan, kecoak berpotensi mencemari makanan dan membawa kotoran maupun alergen yang dapat mengganggu kesehatan.
Menjaga kebersihan dapur menjadi langkah utama untuk mencegah kecoak berkembang biak.
Namun, selain membersihkan area rumah secara rutin, beberapa bahan alami juga dapat dimanfaatkan untuk membantu mengusir hama tersebut.
Tanpa harus selalu mengandalkan bahan kimia keras, Anda dapat mencoba beberapa cara sederhana yang mudah dilakukan di rumah.
Dilansir dari English Jagran, berikut lima trik alami yang bisa membantu membuat dapur lebih bersih dan bebas kecoak.
Salah satu cara sederhana untuk mengurangi keberadaan kecoak adalah menggunakan campuran soda kue dan gula.
Kecoak biasanya tertarik pada aroma manis, sehingga gula dapat digunakan sebagai pemancing agar mereka mendekati campuran tersebut.
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