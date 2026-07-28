Tak Perlu Mahal, Ini 5 Bahan Alami untuk Melembapkan Bibir Kering

ilustrasi bibir kering. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Bibir kering dan pecah-pecah merupakan masalah yang cukup umum dialami banyak orang. Kondisi ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti kurangnya asupan cairan, paparan cuaca panas atau dingin, kebiasaan menjilat bibir, hingga penggunaan produk yang kurang cocok.
Selain menimbulkan rasa tidak nyaman, bibir yang kering juga dapat memengaruhi penampilan. Untuk membantu mengatasinya, Anda tidak selalu harus menggunakan produk perawatan khusus. Beberapa bahan alami juga dikenal dapat membantu menjaga kelembapan bibir.
Dirangkum dari English Jagran, berikut lima bahan alami yang dapat digunakan untuk membantu merawat bibir kering dan pecah-pecah.
Minyak kelapa dikenal sebagai pelembap alami yang mampu membantu menjaga kelembapan kulit, termasuk area bibir.
Oleskan sedikit minyak kelapa murni sebelum tidur agar bibir tetap lembap sepanjang malam. Penggunaan secara rutin dapat membantu membuat bibir terasa lebih halus dan lembut.
Mentimun memiliki kandungan air yang tinggi sehingga dapat memberikan sensasi sejuk sekaligus membantu menghidrasi bibir.
Tempelkan irisan mentimun pada bibir selama sekitar 10 menit. Cara sederhana ini dapat membantu meredakan rasa kering sekaligus membuat bibir terasa lebih segar.
Gel lidah buaya memiliki sifat menenangkan dan sering dimanfaatkan untuk membantu merawat kulit yang kering atau mengalami iritasi ringan.
Oleskan gel lidah buaya murni pada bibir, diamkan sekitar 15–20 menit, kemudian bilas dengan air bersih. Perawatan ini dapat membantu menjaga kelembapan sekaligus memberikan rasa nyaman pada bibir.
Shea butter mengandung lemak alami yang mampu membantu menjaga lapisan pelindung kulit sehingga kelembapan bibir lebih terjaga.
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