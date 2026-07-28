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Endah Primasari Utami
Selasa, 28 Juli 2026 | 20.32 WIB

5 Kebiasaan yang Menjadi Kunci Kebahagiaan Sejati, Menurut Penelitian

Ilustrasi, seseorang yang telah menemukan kebahagiaan sejati. Magnific/ cookie_studio. - Image

Ilustrasi, seseorang yang telah menemukan kebahagiaan sejati. Magnific/ cookie_studio.

JawaPos.com - Banyak orang menganggap bahwa kebahagiaan itu perasaan, yaitu sesuatu yang datang ketika kondisi tepat dan memudar ketika tidak.

Tapi, ilmu psikologi berkata lain, kebahagiaan bukan suasana hati, melainkan hasil dari cara hidup yang terstruktur, pilihan yang dibuat secara konsisten, dan lingkungan tempat tinggal seseorang.

Untuk mendapatkan kebahagiaan sejati, ada lima kebiasaan yang menurut penelitian perlu Anda terapkan, seperti dilansir JawaPos.com dari psychologytoday pada Selasa (28/7).

1. Menginvestasikan Hubungan Anda Seolah Hidup Bergantung Padanya

Studi Harvard tentang Perkembangan Dewasa menyimpulkan bahwa kualitas hubungan memprediksi kebahagiaan, kesehatan fisik, ketahanan kognitif, dan lamanya usia seseorang yang mengungguli kekayaan, kesuksesan karier, bahkan IQ sebagai prediktor kehidupan yang baik.

Para peneliti pun menyebut kebugaran sosial sebagai perilaku kesehatan inti yang setara dengan olahraga atau tidur, karena membutuhkan konsistensi.

Kemudian, sebuah meta-analisis tahun 2015 menemukan bahwa isolasi sosial berdampak pada kesehatan yang setara dengan merokok 15 batang tiap hari.

Penelitian biologi yang terbaru juga menghubungkan kesepian dengan peradangan sistemik dan jalur penyakit.

Dengan kata lain, manusia tidak hanya bergantung secara emosional pada koneksi, namun secara fisiologis dirancang untuk itu.

2. Lindungi Waktu Lebih Tegas daripada Uang

Editor: Hanny Suwindari
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