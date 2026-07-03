Menurut Psikologi, Orang yang Lebih Suka Kucing daripada Anjing Biasanya Memiliki 7 Ciri Kepribadian

JawaPos.com – Beberapa orang yang mencintai kucing sering kali memiliki aura unik tertentu.

Menurut psikologi, hewan peliharaan yang disukai dapat mengungkapkan banyak hal tentang kepribadian seseorang.

Dilansir geediting, berikut tujuh ciri kepribadian yang ditemukan pada mereka yang lebih menyukai kucing daripada anjing.

1. Introvert

Hewan peliharaan yang Anda pilih sering kali mencerminkan ciri kepribadian Anda.

Psikologi menunjukkan bahwa individu yang lebih menyukai kucing daripada anjing umumnya lebih tertutup.

Mereka menghargai sifat kucing yang tenang dan mandiri dan menikmati waktu tenang yang dihabiskan bersama.

2. Merangkul hal yang tidak konvensional

Pecinta kucing sepertinya senang menjadi berbeda, melawan arus.