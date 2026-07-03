Menurut Psikologi, Orang yang Lebih Suka Kucing daripada Anjing Biasanya Memiliki 7 Ciri Kepribadian

ilustrasi orang yang memelihara kucing. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Beberapa orang yang mencintai kucing sering kali memiliki aura unik tertentu.
Menurut psikologi, hewan peliharaan yang disukai dapat mengungkapkan banyak hal tentang kepribadian seseorang.
Dilansir geediting, berikut tujuh ciri kepribadian yang ditemukan pada mereka yang lebih menyukai kucing daripada anjing.
1. Introvert
Hewan peliharaan yang Anda pilih sering kali mencerminkan ciri kepribadian Anda.
Psikologi menunjukkan bahwa individu yang lebih menyukai kucing daripada anjing umumnya lebih tertutup.
Mereka menghargai sifat kucing yang tenang dan mandiri dan menikmati waktu tenang yang dihabiskan bersama.
2. Merangkul hal yang tidak konvensional
Pecinta kucing sepertinya senang menjadi berbeda, melawan arus.
Penelitian telah menunjukkan bahwa orang yang lebih menyukai kucing sering kali memiliki kepribadian yang tidak konformis.
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