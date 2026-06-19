Kaya Akan Protein, 5 Manfaat Makan Telur Bebek Seminggu Sekali bagi Kesehatan, Apa Saja?

JawaPos.com – Tahukah Anda bahwa telur bebek yang lezat dan bergizi memiliki berbagai manfaat kesehatan?

Telur bebek kaya akan protein, vitamin, dan mineral seperti vitamin B12, vitamin D, zat besi, dan selenium.

Bahkan telur bebek memiliki konsentrasi asam lemak omega-3 yang lebih tinggi dibandingkan telur ayam, di mana ini sangat bermanfaat bagi jantung dan otak.

Telur bebek juga lebih mudah dicerna, menjadikannya pilihan sehat bagi mereka yang memiliki sensitivitas diet tertentu.

Nah, mengonsumsi telur bebek dalam menu harian ternyata bisa meningkatkan kesehatan secara keseluruhan.

Dilansir English jagran, mari simak lima manfaat mengonsumsi telur bebek seminggu sekali bagi kesehatan Anda.

1. Membangun otot

Dibandingkan dengan telur ayam, telur bebek memiliki kandungan protein yang lebih tinggi.

Ini membantu dalam pengelolaan berat badan, pertumbuhan otot, dan pemulihan setelah berolahraga.