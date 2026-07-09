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Rabbany Wanadriani
Jumat, 10 Juli 2026 | 04.51 WIB

Waspada, Ini 5 Dampak yang Bisa Terjadi Jika Tubuh Mendapat Asupan Protein Berlebih

ilustrasi makanan kaya protein. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi makanan kaya protein. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Protein merupakan salah satu nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh untuk berbagai fungsi, mulai dari membantu memperbaiki jaringan, menjaga kekuatan otot, hingga mendukung sistem kekebalan. Nutrisi ini tersusun dari asam amino yang juga berperan dalam membentuk berbagai bagian tubuh seperti kulit, rambut, dan organ.

Meski memiliki banyak manfaat, konsumsi protein tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Kebutuhan setiap orang dapat berbeda-beda tergantung berat badan, usia, tingkat aktivitas, serta kondisi kesehatan masing-masing.

Mengonsumsi protein dalam jumlah yang melebihi kebutuhan tubuh secara terus-menerus dapat menimbulkan sejumlah efek yang kurang baik. Dikutip dari NDTV, berikut lima dampak yang perlu diperhatikan jika asupan protein terlalu tinggi.

1. Beban pada ginjal

Tubuh Anda memecah protein menjadi komponen yang lebih kecil, termasuk nitrogen dan produk limbah lainnya.

Limbah ini menuju ginjal, tempat limbah tersebut disaring dan dikeluarkan melalui urin.

Ketika Anda mengonsumsi banyak protein, ginjal harus memproses lebih banyak produk sampingan ini, yang berarti ginjal bekerja lebih keras dari biasanya.

Beban tambahan ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan.

2. Risiko dehidrasi

Memproses protein ekstra membutuhkan lebih banyak air.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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