8 Trik Psikologi Ini Terbukti Efektif, Nomor 5 Diam-Diam Sering Dipakai untuk Membujuk Orang

JawaPos.com — Manusia sering mengira setiap keputusan yang diambil sepenuhnya berasal dari keinginan sendiri. Padahal, dalam banyak situasi, cara seseorang berbicara, memilih kata, hingga waktu menyampaikan permintaan dapat memengaruhi respons orang lain tanpa disadari.

Psikologi telah lama mempelajari bagaimana perhatian, kebiasaan, dan pola pikir dapat memengaruhi perilaku manusia. Menariknya, sebagian teknik tersebut bukan hanya digunakan oleh psikolog, tetapi juga sering diterapkan teman atau bahkan anggota keluarga Anda dalam kehidupan sehari-hari.

Meski terdengar seperti cara untuk ‘memengaruhi’ orang lain, trik psikologi bukan berarti alat untuk memanipulasi. Jika digunakan secara tepat dan bertanggung jawab, teknik ini justru dapat membantu membangun komunikasi yang lebih efektif, memperkuat hubungan, hingga memotivasi diri sendiri.

Dilansir dari kanal YouTube Psych2Go, Senin (27/7), terdapat delapan trik psikologi sederhana yang dinilai efektif berdasarkan konsep dan teori psikologi. Berikut penjelasannya.

1. Sebut nama lawan bicara saat berbicara

Mendengar nama sendiri merupakan salah satu hal yang paling mudah menarik perhatian seseorang.