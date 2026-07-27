8 Trik Psikologi Ini Terbukti Efektif, Nomor 5 Diam-Diam Sering Dipakai untuk Membujuk Orang

Ilustrasi seseorang yang menerapkan trik psikologi saat berkomunikasi dengan orang lain. (Magnific)
JawaPos.com — Manusia sering mengira setiap keputusan yang diambil sepenuhnya berasal dari keinginan sendiri. Padahal, dalam banyak situasi, cara seseorang berbicara, memilih kata, hingga waktu menyampaikan permintaan dapat memengaruhi respons orang lain tanpa disadari.
Psikologi telah lama mempelajari bagaimana perhatian, kebiasaan, dan pola pikir dapat memengaruhi perilaku manusia. Menariknya, sebagian teknik tersebut bukan hanya digunakan oleh psikolog, tetapi juga sering diterapkan teman atau bahkan anggota keluarga Anda dalam kehidupan sehari-hari.
Meski terdengar seperti cara untuk ‘memengaruhi’ orang lain, trik psikologi bukan berarti alat untuk memanipulasi. Jika digunakan secara tepat dan bertanggung jawab, teknik ini justru dapat membantu membangun komunikasi yang lebih efektif, memperkuat hubungan, hingga memotivasi diri sendiri.
Dilansir dari kanal YouTube Psych2Go, Senin (27/7), terdapat delapan trik psikologi sederhana yang dinilai efektif berdasarkan konsep dan teori psikologi. Berikut penjelasannya.
1. Sebut nama lawan bicara saat berbicara
Mendengar nama sendiri merupakan salah satu hal yang paling mudah menarik perhatian seseorang.
Karena itu, menyebut nama lawan bicara di awal atau di tengah percakapan dapat membuat mereka kembali fokus pada pembahasan. Teknik ini sering digunakan guru saat mengajar ketika perhatian murid mulai terpecah.
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