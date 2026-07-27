Tak Selalu Pakai Skincare Mahal, Ini 8 Obat Rumahan untuk Jerawat

Ilustrasi jerawat pada wajah seseorang. (Dermatologistcapetown/Altaaf Parker)
JawaPos.com – Jerawat menjadi salah satu masalah kulit yang sering muncul dan dapat mengganggu rasa percaya diri, terutama ketika muncul menjelang momen penting.
Banyak orang memilih menggunakan berbagai produk perawatan kulit untuk mengatasi jerawat. Namun, sebagian lainnya mulai mencari alternatif berbahan alami karena dianggap lebih sederhana dan mudah ditemukan di rumah.
Beberapa bahan alami dipercaya memiliki kandungan yang dapat membantu menenangkan kulit, mengurangi kemerahan, mengontrol minyak berlebih, serta mendukung perawatan kulit yang rentan berjerawat.
Meski demikian, respons kulit setiap orang bisa berbeda. Sebelum mencoba bahan baru pada wajah, sebaiknya lakukan uji coba pada area kecil kulit terlebih dahulu untuk menghindari iritasi.
Dilansir dari English Jagran, berikut delapan bahan rumahan yang sering digunakan untuk membantu merawat kulit berjerawat.
Tea tree oil dikenal memiliki kandungan antimikroba dan sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi bakteri penyebab jerawat.
Gunakan beberapa tetes tea tree oil yang telah diencerkan dengan minyak pembawa seperti minyak kelapa. Setelah itu, aplikasikan menggunakan kapas pada area yang berjerawat.
Gel lidah buaya atau aloe vera sering digunakan dalam perawatan kulit karena memiliki efek menenangkan. Bahan ini dapat membantu mengurangi kemerahan dan memberikan rasa nyaman pada kulit yang mengalami iritasi.
Ambil gel aloe vera secukupnya, oleskan pada wajah, diamkan sekitar 20 menit, kemudian bilas hingga bersih.
Cuka sari apel sering digunakan sebagai bahan perawatan alami karena dipercaya dapat membantu menjaga keseimbangan kulit.
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