4 Bahan Alami yang Dapat Membantu Mengatasi Jerawat di Area Hidung

JawaPos.com - Jerawat yang muncul di hidung sering kali terasa lebih mengganggu dibandingkan area wajah lainnya. Selain dapat menimbulkan rasa sakit, letaknya yang berada di bagian tengah wajah juga membuatnya lebih sulit disamarkan.

Kemunculan jerawat di hidung dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti produksi minyak berlebih, perubahan hormon, hingga kondisi tertentu yang memengaruhi kesehatan kulit. Meski terkadang muncul keinginan untuk memencetnya, tindakan tersebut sebaiknya dihindari karena dapat memperparah peradangan dan meninggalkan bekas.

Selain menggunakan produk perawatan kulit, beberapa bahan alami juga kerap digunakan untuk membantu merawat kulit berjerawat. Mengutip English Jagran, berikut empat cara alami yang dapat dicoba untuk membantu mengatasi jerawat di hidung.

1. Tea tree oil

Minyak ini dikenal karena sifat antibakteri yang mengurangi bakteri penyebab jerawat.

Oleskan beberapa tetes minyak ke kapas dan tepuk-tepukkan dengan lembut pada area berjerawat.

Pastikan mengencerkannya dengan carrier oil, seperti minyak kelapa atau minyak almond untuk menghindari iritasi.

2. Gel aloe vera

Khasiat aloe vera yang menenangkan dan antiradang mengurangi kemerahan dan pembengkakan.