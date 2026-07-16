3 Dampak Negatif Penggunaan Pasta Gigi pada Jerawat Menurut Ahli, Apa Saja?

ilustrasi orang yang mengoleskan pasta gigi pada wajah. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Jerawat merupakan salah satu masalah kulit yang sering dialami banyak orang dan kerap muncul secara tiba-tiba. Kondisi ini membuat sebagian orang mencari cara praktis untuk mengurangi kemerahan atau mempercepat proses penyembuhannya.
Salah satu cara yang cukup populer adalah mengoleskan pasta gigi langsung pada jerawat. Metode ini telah lama beredar dari mulut ke mulut karena dipercaya dapat membantu mengeringkan jerawat berkat kandungan tertentu di dalam pasta gigi.
Namun, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Penggunaan pasta gigi pada kulit justru berpotensi menimbulkan iritasi dan masalah lain, karena produk ini diformulasikan khusus untuk membersihkan gigi, bukan untuk perawatan kulit.
Dilansir dari English Jagran, ada beberapa efek negatif yang dapat muncul akibat penggunaan pasta gigi pada jerawat. Berikut tiga dampak yang perlu Anda ketahui sebelum mencoba cara tersebut.
1. Iritasi
Mengoleskan pasta gigi pada jerawat mungkin tampak menjanjikan karena triclosan membunuh bakteri penyebab jerawat.
Namun, trik ini memiliki konsekuensi yakni iritasi kulit.
Konsentrasi bahan yang tinggi dalam pasta gigi, yang ditujukan untuk gigi dapat bersifat keras pada kulit, menyebabkan gatal, rasa terbakar, dan efek samping yang tidak diinginkan.
2. Kulit kering
Pasta gigi mungkin dapat mengecilkan jerawat besar dengan cepat, tetapi ada konsekuensinya.
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