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Leni Setya Wati
Senin, 27 Juli 2026 | 21.59 WIB

Jangan Dianggap Sepele, Ini 11 Tanda Suami Kehilangan Rasa Dihargai

Ilustrasi seorang suami yang tidak dihargai dalam pernikahannya (freepik/jcomp) - Image

Ilustrasi seorang suami yang tidak dihargai dalam pernikahannya (freepik/jcomp)

JawaPos.com – Rasa saling menghargai merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun pernikahan yang sehat dan harmonis. Ketika suami maupun istri merasa dihormati, didengar, dan diapresiasi, hubungan cenderung berjalan lebih hangat dan penuh kepercayaan.

Namun, jika salah satu pasangan mulai merasa usahanya tidak dihargai, hubungan dapat perlahan mengalami perubahan. Pada banyak kasus, suami yang merasa kurang mendapat apresiasi tidak selalu mengungkapkan perasaannya secara langsung. Sebaliknya, ia lebih sering menunjukkan perubahan melalui sikap dan kebiasaan sehari-hari.

Perubahan tersebut bisa berupa mulai menjaga jarak, mengurangi komunikasi, atau tidak lagi menunjukkan antusiasme seperti sebelumnya. Meski terlihat sepele, tanda-tanda ini dapat menjadi sinyal bahwa ada kebutuhan emosional yang belum terpenuhi dalam hubungan.

Apabila kondisi tersebut terus dibiarkan tanpa komunikasi yang terbuka, rasa kecewa dan konflik dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Karena itu, mengenali tanda-tandanya sejak dini dapat membantu pasangan memperbaiki hubungan sebelum kesalahpahaman semakin dalam.

Dirangkum dari YourTango, berikut 11 hal yang kerap dilakukan suami ketika merasa kurang dihargai dalam pernikahan. Mengenali tanda-tanda ini dapat menjadi langkah awal untuk membangun komunikasi yang lebih sehat dan memperkuat hubungan dengan pasangan.

1. Mereka berhenti mengungkapkan kasih sayang
 
Salah satu hal pertama yang dapat berubah ketika seorang suami mulai merasa tidak dihargai adalah besarnya kasih sayang yang ia tunjukkan kepada pasangannya.
 
Meskipun ia mungkin pernah meraih tangan Anda di depan umum tanpa bertanya, memeluk Anda dari belakang di pagi hari, atau mencium Anda saat mengucapkan selamat tinggal, hal-hal tersebut mulai berkurang.
 
Ketika seorang pria mulai merasa cintanya diremehkan, akan lebih sulit baginya untuk menemukan pelipur lara dalam keterbukaannya.
 
Kasih sayang merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah hubungan, sehingga ketika kasih sayang itu hilang, hal itu dapat benar-benar merusak perekat yang ada di antara dua orang.
 
2. Mereka kehilangan minat untuk menghabiskan waktu bersama
 
Gagasan untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan pasangannya bisa jadi kurang menarik jika ia mulai merasa tidak dihargai.
 
Ia tiba-tiba tidak punya waktu untuk berkencan, berlibur, atau bahkan sekadar menghabiskan malam dengan menonton film dan memesan makan malam.
 
Bukan berarti ia tidak ingin bersama pasangannya, tetapi waktu bersama itu tidak terasa sama karena ia diabaikan di saat-saat lain.
 
Ia mulai mengaitkan quality time dengan segala hal selain kemampuan untuk membentuk dan membangun hubungan.
 
Ia hanya mencoba melindungi dirinya sendiri dengan menghabiskan waktu sendirian alih-alih bersama pasangannya.
 
3. Mereka menahan dukungan
 
Seorang suami yang merasa tidak dihargai tidak lagi ingin menawarkan bantuan dan dukungannya. Itu bukan karena dendam, tetapi karena kelelahan.
 
Ia hanya lelah menjadi satu-satunya orang yang mencurahkan energinya dalam hubungan dan tidak menerima energi yang sama kembali.
 
Satu hal yang penting dalam hubungan adalah dukungan dari kedua belah pihak.
 
Jika usahanya tidak diperhatikan atau dianggap remeh, tidak lama kemudian ia akan mulai mempertanyakan apa gunanya memberikan energinya sejak awal.
 
Ketika ia merasa cintanya tidak dihargai, upaya untuk menunjukkan diri seperti yang mungkin dilakukannya sebelumnya tiba-tiba tidak ada lagi.
 
4. Mereka menjadi mudah tersinggung
 
Para suami yang menyadari bahwa mereka tidak dihargai dalam pernikahan mereka mungkin mulai memiliki toleransi yang lebih rendah terhadap hal-hal tertentu.
 
Mereka bahkan mungkin mulai menjadi lebih mudah tersinggung, dan meskipun keadaan mungkin pernah dapat berlalu begitu saja, hal itu dapat tiba-tiba memicu respons cepat yang dipenuhi dengan kemarahan.
 
Kurangnya perhatian dan penghargaan berarti bahwa ia akan tiba-tiba marah pada hal-hal yang tampak remeh. Namun, hal itu biasanya hanya akibat dari perasaan tidak dihargai yang menumpuk sejak awal.
 
5. Mereka menghindari memulai percakapan
 
Ketika seorang suami mulai merasa tidak dihargai, ia tidak lagi tertarik untuk memulai atau bahkan bercakap-cakap.
 
Ia akan tetap berbicara ketika diajak bicara, tetapi ia tidak akan lagi menanyakan hal-hal seperti bagaimana harimu, atau hal-hal random yang sebelumnya sering ia lakukan.
 
Meskipun ia mungkin memiliki sesuatu untuk dikatakan, ia tidak lagi menganggap kata-katanya penting atau akan diterima dengan baik.
 
Sering kali, ia hanya mencoba melindungi dirinya sendiri, dan cara termudah yang ia tahu adalah dengan tetap diam.
 
6. Mereka mulai menjauh secara emosional
 
Ia mungkin mulai menutup diri secara bertahap terhadap pasangannya saat ia mulai merasa tidak dihargai.
 
Ia mungkin hadir secara fisik, tetapi secara emosional, ia berada di tempat lain. Versi dirinya yang dulu terbuka dengan mudah telah mundur karena ia tidak lagi merasa cukup aman untuk melakukannya.
 
Ketika seorang pria merasa bahwa emosinya tidak diakui atau dipahami oleh orang yang bersamanya, ia akan berhenti mengungkapkannya.
 
Ia berhenti berbicara tentang apa yang mengganggunya, hal-hal yang menyakiti perasaannya, dan segala hal di antaranya.
 
7. Mereka mulai membuat keputusan sendiri
 
Meskipun ia mungkin terbuka dengan rincian tentang keputusan yang akan diambilnya, baik besar maupun kecil, ia akan segera mulai membuat rencana baru tanpa memeriksa dan mengubah rutinitasnya tanpa memberi tahu pasangannya terlebih dahulu.
 
Membuat keputusan sendiri menjadi caranya untuk mencoba mendapatkan kembali kendali dalam hubungan yang membuatnya mulai merasa tidak terlihat dan disingkirkan.
 
8. Mereka mulai mendambakan keheningan
 
Dia akan mulai menghabiskan waktu di ruangan lain atau hanya memberikan tanggapan singkat dengan satu kata.
 
Baginya, setiap percakapan mulai terasa melelahkan daripada membantu hubungan mereka. Dengan memilih diam, hal itu akhirnya menciptakan jarak yang lebih jauh antara dirinya dan pasangannya.
 
9. Mereka berhenti memberikan pujian
 
Awalnya, pujian darinya datang dengan mudah dan sering, tetapi saat ia mulai merasa tidak dihargai, pujian itu tiba-tiba berhenti.
 
Ia tidak lagi membicarakan betapa cantiknya Anda dan betapa bergairahnya Anda terhadap hal-hal yang Anda cintai.
 
Bukan berarti dia tiba-tiba berhenti memperhatikan atau bahkan peduli, tetapi karena pujian mulai terasa berat sebelah.
 
Pujian itu datang dari rasa sakit hatinya, dan karena dia tidak dihargai, dia akan mulai menutup diri dan menyimpan pujiannya untuk dirinya sendiri.
 
10. Mereka menunda pulang ke rumah
 
Rumah bisa mulai menjadi tempat yang kurang aman dan lebih menjadi beban, terutama bagi seorang suami yang merasa tidak dihargai.
 
Ia akan mulai mencari cara untuk menunda pulang ke rumah hanya agar ia tidak perlu menghabiskan waktu dengan pasangannya karena ia merasa diabaikan.
 
11. Mereka mulai berfantasi tentang memulai kembali
 
Ketika seorang suami mulai merasa tidak dihargai, ia segera mulai membayangkan kehidupan di mana ia tidak harus menghadapi tekanan apa pun yang datang dari kehidupan rumah tangganya.
 
Fantasi-fantasi ini tidak ada hubungannya dengan keinginan untuk bersama orang lain atau bahkan meninggalkan pernikahan yang sedang dijalaninya saat ini.
 
Sebaliknya, hal itu lebih berkaitan dengan menjadi versi dirinya sendiri yang menurutnya tidak dapat ia wujudkan.
 
Entah itu pindah ke kota baru, memulai pekerjaan baru, atau bahkan mengubah sesuatu pada penampilannya.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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