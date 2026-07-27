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Niko Sulpriyono
Senin, 27 Juli 2026 | 21.48 WIB

Tubuh Memberi Sinyal Stres, Ini 10 Tanda yang Perlu Anda Waspadai

Ilustrasi stres (Freepik) - Image

Ilustrasi stres (Freepik)

JawaPos.com – Kesibukan, tekanan pekerjaan, masalah keuangan, hingga persoalan pribadi dapat membuat tingkat stres seseorang meningkat. Tanpa disadari, tubuh sering menjadi pihak pertama yang memberikan sinyal ketika beban mental sudah mulai berlebihan.

Banyak orang menganggap gejala seperti sakit kepala, sulit tidur, tubuh mudah lelah, atau gangguan pencernaan sebagai masalah kesehatan biasa. Padahal, kondisi tersebut juga bisa menjadi tanda bahwa tubuh sedang merespons stres yang berlangsung dalam waktu cukup lama.

Pada dasarnya, stres merupakan respons alami terhadap berbagai tantangan dalam kehidupan. Namun, apabila berlangsung terus-menerus dan tidak ditangani dengan baik, stres dapat memengaruhi kesehatan fisik, mental, maupun emosional serta menurunkan kualitas hidup.

Karena itu, mengenali tanda-tanda stres sejak dini menjadi langkah penting agar penanganan dapat dilakukan sebelum kondisi berkembang menjadi lebih serius. Perubahan pola hidup, pengelolaan emosi, hingga mencari dukungan dari orang terdekat atau tenaga profesional dapat membantu proses pemulihan.

Dirangkum dari kanal YouTube Verywell Mind, berikut 10 tanda tubuh yang dapat mengindikasikan stres berat beserta beberapa cara efektif untuk membantu mengelolanya.

1. Pola Tidur Anda Mulai Tidak Teratur

Salah satu tanda paling umum dari stres berat adalah gangguan tidur. 

Anda mungkin merasa sulit tidur, sering terbangun di malam hari, atau justru tidur terlalu lama namun tetap merasa lelah. 

Ini adalah sinyal bahwa otak Anda tidak bisa benar-benar beristirahat karena beban pikiran yang terlalu berat.

Kurangnya tidur yang berkualitas bisa memperparah kondisi fisik dan emosional Anda. 

Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan gangguan konsentrasi, penurunan produktivitas, hingga gangguan suasana hati. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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