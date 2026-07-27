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Rabbany Wanadriani
Senin, 27 Juli 2026 | 22.15 WIB

9 Tanda Anda Termasuk High Value Woman, Punya Kepercayaan Diri dan Karakter Kuat

ilustrasi wanita yang bernilai tinggi. (Freepik) - Image

ilustrasi wanita yang bernilai tinggi. (Freepik)

JawaPos.com – Istilah high value woman atau wanita bernilai tinggi semakin sering dibicarakan dalam berbagai konteks, mulai dari hubungan, kepercayaan diri, hingga perkembangan pribadi.

Dalam psikologi, konsep wanita bernilai tinggi bukan sekadar berkaitan dengan penampilan, status, atau pencapaian materi. Lebih dari itu, istilah ini merujuk pada kualitas diri, cara seseorang menghargai dirinya sendiri, serta kemampuan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain.

Wanita dengan karakter seperti ini biasanya memiliki pemahaman yang baik tentang dirinya, mampu menetapkan batasan yang sehat, serta terus berusaha berkembang secara emosional dan intelektual.

Sikap percaya diri, kemandirian, empati, dan kemampuan menghadapi berbagai tantangan menjadi beberapa hal yang sering dikaitkan dengan sosok wanita yang memiliki nilai diri kuat.

Dilansir dari English Jagran, berikut sembilan kualitas unik yang sering dikaitkan dengan wanita bernilai tinggi atau high value woman menurut perspektif psikologi.

1. Kecerdasan emosional

Seorang wanita yang bernilai tinggi sangat pandai memahami perasaannya sendiri dan orang lain. Dia menghindari drama tidak perlu, berkomunikasi dengan penuh empati, dan mengelola stres.

Dia mampu menjaga kedamaian batin, menjalin hubungan yang solid dan sehat karena kecerdasan emosionalnya.

2. Percaya diri

Salah satu kualitas penting dari wanita yang bernilai tinggi adalah rasa percaya diri. Dia mengekspresikan dirinya tanpa harus membuktikan apa pun.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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