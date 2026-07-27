9 Tanda Anda Termasuk High Value Woman, Punya Kepercayaan Diri dan Karakter Kuat

ilustrasi wanita yang bernilai tinggi. (Freepik)
JawaPos.com – Istilah high value woman atau wanita bernilai tinggi semakin sering dibicarakan dalam berbagai konteks, mulai dari hubungan, kepercayaan diri, hingga perkembangan pribadi.
Dalam psikologi, konsep wanita bernilai tinggi bukan sekadar berkaitan dengan penampilan, status, atau pencapaian materi. Lebih dari itu, istilah ini merujuk pada kualitas diri, cara seseorang menghargai dirinya sendiri, serta kemampuan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain.
Wanita dengan karakter seperti ini biasanya memiliki pemahaman yang baik tentang dirinya, mampu menetapkan batasan yang sehat, serta terus berusaha berkembang secara emosional dan intelektual.
Sikap percaya diri, kemandirian, empati, dan kemampuan menghadapi berbagai tantangan menjadi beberapa hal yang sering dikaitkan dengan sosok wanita yang memiliki nilai diri kuat.
Dilansir dari English Jagran, berikut sembilan kualitas unik yang sering dikaitkan dengan wanita bernilai tinggi atau high value woman menurut perspektif psikologi.
1. Kecerdasan emosional
Seorang wanita yang bernilai tinggi sangat pandai memahami perasaannya sendiri dan orang lain. Dia menghindari drama tidak perlu, berkomunikasi dengan penuh empati, dan mengelola stres.
Dia mampu menjaga kedamaian batin, menjalin hubungan yang solid dan sehat karena kecerdasan emosionalnya.
2. Percaya diri
Salah satu kualitas penting dari wanita yang bernilai tinggi adalah rasa percaya diri. Dia mengekspresikan dirinya tanpa harus membuktikan apa pun.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!