Jangan Anggap Sepele, Ini 5 Tanda Dehidrasi yang Bisa Memengaruhi Kesehatan

JawaPos.com – Dehidrasi merupakan kondisi ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan dibandingkan jumlah cairan yang masuk. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat mengganggu berbagai fungsi tubuh dan memengaruhi kesehatan secara keseluruhan.

Kekurangan cairan dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti berkeringat berlebihan akibat cuaca panas atau aktivitas fisik, diare, muntah, hingga kurang minum air putih dalam waktu yang cukup lama.

Tubuh membutuhkan cairan yang cukup untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil, membantu proses metabolisme, mengangkut nutrisi, serta memastikan organ-organ bekerja secara optimal. Karena itu, menjaga hidrasi setiap hari menjadi hal yang sangat penting.

Apabila tidak segera ditangani, dehidrasi berpotensi menyebabkan komplikasi yang lebih serius, termasuk gangguan fungsi ginjal, ketidakseimbangan elektrolit, hingga masalah kesehatan lainnya.

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Dilansir dari English Jagran, berikut lima tanda utama dehidrasi yang perlu Anda kenali agar dapat segera mengambil langkah penanganan yang tepat.

1. Kulit kering

Bila kulit kehilangan kelembapannya, kulit akan menjadi kencang, bersisik, dan mudah teriritasi.

Dehidrasi mengganggu fungsi pelindung alami kulit sehingga memperburuk kondisi seperti eksim dan psoriasis.

Minum air putih yang cukup dan menjaga rutinitas hidrasi bantu mengembalikan cahaya kulit yang berseri.