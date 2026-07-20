Simak, 8 Tanda Psikologi Orang Cerdas yang Memilih Pura-pura Tidak Tahu

Tanda psikologi orang cerdas yang memilih pura-pura tidak tahu./Magnific/ freepik
JawaPos.com – Psikologi komunikasi menunjukkan bahwa orang cerdas kadang sengaja berpura-pura tidak tahu demi menjaga hubungan tetap harmonis.
Kecerdasan sejati ternyata tidak selalu ditunjukkan lewat jawaban yang serba benar dan meyakinkan setiap saat.
Sebagian orang pintar justru memilih diam atau bersikap polos agar orang lain merasa nyaman untuk berbicara dan berpendapat.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (19/7), berikut delapan ucapan yang biasa keluar dari orang cerdas yang memilih pura-pura bodoh dalam percakapan sehari-hari.
1. Mengaku belum sempat memikirkannya
Menunda jawaban dengan alasan belum sempat berpikir sering menjadi cara halus menghemat energi dan waktu.
Cara ini memberi ruang bagi orang lain untuk mengambil inisiatif menyelesaikan masalah tanpa harus selalu bergantung padanya.
Alih-alih terus memimpin di pekerjaan maupun hubungan pribadi, sikap ini menjadi jeda yang menetapkan batasan secara halus.
2. Meminta penjelasan proses berpikir lawan bicara
Menanyakan bagaimana seseorang sampai pada kesimpulan tertentu bisa menjadi cara mengarahkan tanpa harus menyalahkan langsung.
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