9 Ucapan Orang Cerdas Saat Memilih Diam Ketimbang Membantah Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa kebanyakan orang cenderung ingin segera membantah ketika mendengar pernyataan yang salah dari lawan bicaranya.

Namun orang yang cukup cerdas justru memilih diam dan mengakui perbedaan pendapat tanpa perlu terlihat kasar.

Sikap ini muncul karena mendebat orang yang bersikeras dengan pendapatnya sendiri jarang membuahkan hasil positif.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (24/7), berikut sembilan ucapan yang biasa diucapkan orang cerdas ketika memilih diam ketimbang membantah secara langsung.

1. "Apa yang membuatmu berpikir begitu?"

Alih-alih langsung mengatakan seseorang salah, kalimat ini digunakan untuk menggali lebih dalam proses berpikir lawan bicara.

Meski kesimpulan yang disampaikan ternyata keliru, pemahaman yang lebih dalam justru sering membantu percakapan menjadi lebih produktif.