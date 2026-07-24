9 Ucapan Orang Cerdas Saat Memilih Diam Ketimbang Membantah Menurut Psikologi

Ucapan orang cerdas saat memilih diam ketimbang membantah menurut psikologi. (Magnific)
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa kebanyakan orang cenderung ingin segera membantah ketika mendengar pernyataan yang salah dari lawan bicaranya.
Namun orang yang cukup cerdas justru memilih diam dan mengakui perbedaan pendapat tanpa perlu terlihat kasar.
Sikap ini muncul karena mendebat orang yang bersikeras dengan pendapatnya sendiri jarang membuahkan hasil positif.
Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (24/7), berikut sembilan ucapan yang biasa diucapkan orang cerdas ketika memilih diam ketimbang membantah secara langsung.
1. "Apa yang membuatmu berpikir begitu?"
Alih-alih langsung mengatakan seseorang salah, kalimat ini digunakan untuk menggali lebih dalam proses berpikir lawan bicara.
Meski kesimpulan yang disampaikan ternyata keliru, pemahaman yang lebih dalam justru sering membantu percakapan menjadi lebih produktif.
Terlalu fokus untuk membuktikan diri benar dapat membuat seseorang kehilangan kesempatan untuk memahami orang lain secara lebih mendalam.
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan