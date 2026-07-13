7 Sinyal Bahasa Tubuh yang Membuat Seseorang Terlihat Lebih Dapat Dipercaya Menurut Psikologi

ilustrasi rekan kerja yang sedang mengobrol. (freepik)
JawaPos.com - Membangun kepercayaan tidak selalu harus dimulai melalui kata-kata. Dalam banyak situasi, cara seseorang bersikap dan menunjukkan bahasa tubuh dapat memengaruhi kesan orang lain terhadap dirinya.
Gerakan kecil, ekspresi, hingga cara berinteraksi sering kali menjadi petunjuk yang membantu orang lain menilai apakah seseorang terlihat tulus dan dapat diandalkan.
Mengutip GE Editing, berikut tujuh isyarat bahasa tubuh yang menurut psikologi dapat membuat seseorang terlihat lebih mudah dipercaya sejak awal pertemuan.
1. Postur tubuh terbuka
Salah satu isyarat mendasar yang membuat Anda tampak langsung dapat dipercaya adalah menjaga postur tubuh terbuka.
Ini melibatkan menjaga lengan tidak disilangkan, bahu rileks, dan dada terbuka.
Postur tubuh yang terbuka menandakan kepercayaan diri, kejujuran, dan penerimaan.
2. Senyum tulus
Senyum tulus seperti bahasa universal yang mengomunikasikan kehangatan, keramahan, dan kepositifan.
Senyum tulus dapat meredakan kecemasan serta membuat lawan bicara merasa disambut dan diterima.
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