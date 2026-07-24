Simak, Inilah 9 Perilaku dan Bahasa Tubuh yang Tak Bisa Ditutupi Apabila Seseorang yang Tidak Bahagia Menjalani Pernikahan

JawaPos.com - Ketidakbahagiaan dalam pernikahan tidak selalu terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam situasi sosial tertentu, tanda-tandanya sering muncul secara tidak langsung melalui perilaku dan bahasa tubuh.

Memahami hal ini bukan untuk menghakimi ketidak bahagiaan seseorang dalam pernikahan, melainkan untuk meningkatkan kesadaran bahwa hubungan yang sehat membutuhkan komunikasi, kejujuran, dan usaha dari kedua belah pihak.

Psikologi mengajarkan bahwa mengenali tanda-tanda ini adalah langkah awal untuk memperbaiki hubungan atau setidaknya memahami kondisi yang sedang terjadi.

Dengan demikian, setiap pasangan memiliki kesempatan untuk membangun kembali koneksi emosional yang lebih kuat dan bermakna.

Ya, pernikahan sering kali dipandang sebagai simbol kebahagiaan dan kebersamaan. Namun, kenyataannya tidak semua pasangan menjalani hubungan rumah tangga dengan perasaan yang utuh dan harmonis.

Ada sebagian orang yang tetap bertahan dalam pernikahan, tetapi diam-diam menyimpan ketidakbahagiaan yang tidak selalu terlihat dalam keseharian.

Menurut perspektif psikologi, kondisi emosional dalam pernikahan justru sering lebih mudah terlihat dalam situasi sosial tertentu, salah satunya saat menghadiri acara keluarga.

Dalam momen seperti ini, tekanan sosial, interaksi dengan banyak orang, serta dinamika hubungan yang lebih terbuka sering kali memunculkan perilaku-perilaku yang mencerminkan kondisi sebenarnya.