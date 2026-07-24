Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 24 Juli 2026 | 22.18 WIB

Simak, Inilah 9 Perilaku dan Bahasa Tubuh yang Tak Bisa Ditutupi Apabila Seseorang yang Tidak Bahagia Menjalani Pernikahan

Ilustrasi orang yang tidak bahagia dalam pernikahan. (Freepik/drobotdean) - Image

Ilustrasi orang yang tidak bahagia dalam pernikahan. (Freepik/drobotdean)

JawaPos.com - Ketidakbahagiaan dalam pernikahan tidak selalu terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam situasi sosial tertentu, tanda-tandanya sering muncul secara tidak langsung melalui perilaku dan bahasa tubuh.

Memahami hal ini bukan untuk menghakimi ketidak bahagiaan seseorang dalam pernikahan, melainkan untuk meningkatkan kesadaran bahwa hubungan yang sehat membutuhkan komunikasi, kejujuran, dan usaha dari kedua belah pihak.

Psikologi mengajarkan bahwa mengenali tanda-tanda ini adalah langkah awal untuk memperbaiki hubungan atau setidaknya memahami kondisi yang sedang terjadi.

Dengan demikian, setiap pasangan memiliki kesempatan untuk membangun kembali koneksi emosional yang lebih kuat dan bermakna.

Ya, pernikahan sering kali dipandang sebagai simbol kebahagiaan dan kebersamaan. Namun, kenyataannya tidak semua pasangan menjalani hubungan rumah tangga dengan perasaan yang utuh dan harmonis. 

Ada sebagian orang yang tetap bertahan dalam pernikahan, tetapi diam-diam menyimpan ketidakbahagiaan yang tidak selalu terlihat dalam keseharian.

Menurut perspektif psikologi, kondisi emosional dalam pernikahan justru sering lebih mudah terlihat dalam situasi sosial tertentu, salah satunya saat menghadiri acara keluarga. 

Dalam momen seperti ini, tekanan sosial, interaksi dengan banyak orang, serta dinamika hubungan yang lebih terbuka sering kali memunculkan perilaku-perilaku yang mencerminkan kondisi sebenarnya.

Bagi orang yang tidak bahagia dalam pernikahan, acara keluarga bisa menjadi “cermin” yang memperlihatkan ketegangan yang selama ini disembunyikan.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
5 Weton Ini Disebut Memiliki Garis Pernikahan Paling Berliku, Benarkah Berpotensi Menikah Lebih dari Sekali? - Image
Zodiak

5 Weton Ini Disebut Memiliki Garis Pernikahan Paling Berliku, Benarkah Berpotensi Menikah Lebih dari Sekali?

Kamis, 23 Juli 2026 | 02.31 WIB

Jika Anda Ingin Menemukan Pernikahan Bahagia dan Umur Panjang, Mulailah 7 Kebiasaan Ini dari Sekarang Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

Jika Anda Ingin Menemukan Pernikahan Bahagia dan Umur Panjang, Mulailah 7 Kebiasaan Ini dari Sekarang Menurut Psikologi

Kamis, 16 Juli 2026 | 01.39 WIB

Istri Kesepian dalam Pernikahan Sering Ucapkan 7 Kalimat Ini sebagai Tanda Tidak Bahagia Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Istri Kesepian dalam Pernikahan Sering Ucapkan 7 Kalimat Ini sebagai Tanda Tidak Bahagia Menurut Psikologi

Senin, 13 Juli 2026 | 17.27 WIB

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

3

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

6

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

7

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

8

Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore