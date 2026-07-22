5 Weton Ini Disebut Memiliki Garis Pernikahan Paling Berliku, Benarkah Berpotensi Menikah Lebih dari Sekali?

JawaPos.com - Pernikahan merupakan ikatan yang diharapkan berlangsung harmonis hingga akhir hayat.

Namun, dalam tradisi Primbon Jawa terdapat sejumlah perhitungan weton yang diyakini memiliki kecenderungan menghadapi dinamika rumah tangga lebih besar dibandingkan weton lainnya.

Salah satu pembahasan yang sering menarik perhatian adalah weton yang disebut berpotensi menikah lebih dari sekali.

Menurut ilmu titen dalam Primbon Jawa, perhitungan weton bukanlah vonis terhadap kehidupan seseorang.

Weton hanya menggambarkan kecenderungan karakter, watak, dan perjalanan hidup berdasarkan hari lahir.

Dengan kata lain, setiap orang tetap memiliki kesempatan mengubah nasib melalui sikap, keputusan, serta usaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Karena itu, apabila weton Anda termasuk dalam daftar berikut, tidak perlu merasa khawatir. Justru informasi ini dapat dijadikan bahan introspeksi agar lebih berhati-hati dalam menjaga komitmen, kesetiaan, dan keharmonisan rumah tangga.

Berikut lima kelompok weton yang disebut memiliki garis pernikahan paling berliku menurut Primbon Jawa yang dirangkum dari kanal YouTube Sabdaning Ratu pada Rabu (22/07).

1. Weton Neptu 10, Rentan Menghadapi Ujian Rumah Tangga Kelompok weton dengan neptu 10 terdiri atas: