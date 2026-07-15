Jika Anda Ingin Menemukan Pernikahan Bahagia dan Umur Panjang, Mulailah 7 Kebiasaan Ini dari Sekarang Menurut Psikologi

seseorang yang menemukan pernikahan bahagia. (Magnific)

JawaPos.com - Pernikahan yang bahagia bukanlah hasil dari keberuntungan semata. Banyak orang mengira hubungan langgeng hanya dimiliki oleh pasangan yang "ditakdirkan bersama", padahal berbagai penelitian psikologi menunjukkan bahwa kualitas pernikahan lebih banyak ditentukan oleh kebiasaan sehari-hari dibandingkan momen-momen besar yang romantis.



Hubungan yang sehat dibangun sedikit demi sedikit melalui komunikasi, rasa hormat, kemampuan mengelola emosi, dan komitmen untuk terus bertumbuh bersama. Bahkan sebelum seseorang menikah, kebiasaan-kebiasaan tertentu sudah dapat menjadi fondasi yang kuat untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis.



Psikolog juga menemukan bahwa pernikahan yang berkualitas tidak hanya berdampak pada kebahagiaan emosional, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan fisik, tingkat stres yang lebih rendah, hingga harapan hidup yang lebih panjang. Hubungan yang penuh dukungan membantu seseorang menghadapi tekanan hidup dengan lebih baik dan menjaga kesehatan mental maupun fisik.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (15/7), jika Anda ingin memiliki pernikahan yang bahagia sekaligus meningkatkan peluang menikmati hidup yang lebih panjang dan sehat, berikut tujuh kebiasaan yang sebaiknya mulai diterapkan sejak sekarang.



1. Belajar Berkomunikasi dengan Jujur dan Empati



Komunikasi merupakan fondasi utama dalam setiap hubungan. Namun komunikasi yang efektif bukan sekadar berbicara, melainkan juga mendengarkan dengan penuh perhatian.



Dalam psikologi hubungan, pasangan yang mampu mengungkapkan perasaan tanpa menyalahkan cenderung memiliki konflik yang lebih mudah diselesaikan. Mereka tidak berusaha memenangkan perdebatan, tetapi mencari solusi bersama.



Biasakan untuk mengungkapkan kebutuhan, harapan, dan perasaan dengan kalimat yang tidak menyerang, seperti "Saya merasa..." daripada "Kamu selalu...". Cara sederhana ini dapat mengurangi sikap defensif dan membuka ruang diskusi yang lebih sehat.



2. Latih Kemampuan Mengendalikan Emosi



Tidak ada pasangan yang terbebas dari konflik. Yang membedakan hubungan sehat dan tidak sehat adalah cara masing-masing individu mengelola emosinya.



Psikologi menunjukkan bahwa kemampuan mengatur emosi atau emotional regulation berperan besar dalam menjaga kualitas hubungan. Orang yang mampu menenangkan diri sebelum merespons biasanya lebih sedikit mengatakan hal-hal yang disesali kemudian.



Saat sedang marah, beri waktu untuk menenangkan pikiran sebelum melanjutkan pembicaraan. Kebiasaan sederhana ini dapat mencegah pertengkaran berkembang menjadi konflik yang lebih besar.



3. Biasakan Menghargai Hal-Hal Kecil



Ucapan terima kasih, senyuman, atau perhatian sederhana sering kali dianggap sepele. Padahal, psikologi positif menjelaskan bahwa apresiasi kecil yang dilakukan secara konsisten mampu memperkuat ikatan emosional.



Pasangan yang saling menghargai cenderung merasa lebih dicintai dan dihormati. Perasaan dihargai juga meningkatkan kepuasan dalam hubungan sehingga mengurangi risiko munculnya rasa kecewa yang menumpuk.



Mulailah membiasakan mengucapkan terima kasih, memberikan pujian yang tulus, atau menunjukkan perhatian pada hal-hal kecil setiap hari.



4. Bangun Kepercayaan Melalui Konsistensi



Kepercayaan tidak muncul dalam semalam. Ia dibangun melalui tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten.



Menepati janji, bersikap jujur, dan dapat diandalkan membuat pasangan merasa aman secara emosional. Dalam psikologi, rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam hubungan romantis.



Semakin konsisten seseorang menunjukkan integritas, semakin kuat pula fondasi hubungan yang dibangun.



5. Jaga Kesehatan Fisik dan Mental



Pernikahan yang bahagia juga dipengaruhi oleh kondisi individu di dalamnya. Ketika seseorang menjaga kesehatan tubuh dan pikirannya, ia cenderung memiliki energi yang lebih baik untuk menjalani hubungan.



Olahraga teratur, tidur yang cukup, mengelola stres, serta menjaga pola makan bukan hanya bermanfaat bagi kesehatan pribadi, tetapi juga membantu mengurangi konflik yang dipicu kelelahan atau tekanan emosional.



Penelitian bahkan menunjukkan bahwa pasangan yang menjalani gaya hidup sehat bersama sering kali memiliki hubungan yang lebih harmonis.



6. Terus Bertumbuh Sebagai Individu



Hubungan yang sehat tidak mengharuskan seseorang kehilangan identitas dirinya. Justru pasangan yang terus belajar, mengembangkan keterampilan, dan memiliki tujuan hidup biasanya membawa energi positif ke dalam hubungan.



Psikologi menyebutnya sebagai self-development, yaitu proses terus memperbaiki diri sepanjang hidup. Individu yang berkembang cenderung lebih percaya diri, lebih fleksibel menghadapi perubahan, dan mampu menjadi pasangan yang suportif.



Jangan berhenti belajar hanya karena sudah berada dalam hubungan. Pertumbuhan pribadi akan memperkaya kualitas hubungan itu sendiri.



7. Jadikan Kebaikan Sebagai Kebiasaan Sehari-hari



Kebaikan tidak selalu harus diwujudkan dalam hadiah besar atau kejutan romantis. Membantu pasangan, menunjukkan perhatian, memberi dukungan saat sulit, atau sekadar menanyakan kabarnya merupakan bentuk kasih sayang yang sederhana tetapi bermakna.



Psikologi menemukan bahwa tindakan-tindakan prososial meningkatkan rasa kedekatan dan memperkuat hubungan jangka panjang. Ketika kedua pasangan sama-sama terbiasa berbuat baik, hubungan menjadi lebih hangat dan penuh rasa saling memiliki.



Kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari sering kali memiliki dampak jauh lebih besar dibandingkan tindakan besar yang hanya sesekali dilakukan.



Pernikahan Bahagia Dimulai Jauh Sebelum Hari Pernikahan



Banyak orang fokus mempersiapkan pesta pernikahan, tetapi lupa mempersiapkan diri untuk kehidupan setelahnya. Padahal, hubungan yang langgeng dibangun melalui karakter, kebiasaan, dan cara seseorang menghadapi kehidupan sehari-hari.



Dengan membiasakan komunikasi yang sehat, mengendalikan emosi, menghargai pasangan, membangun kepercayaan, menjaga kesehatan, terus berkembang, dan menebarkan kebaikan, Anda sedang membangun fondasi yang kokoh bagi masa depan.



Pada akhirnya, psikologi mengingatkan bahwa kebahagiaan dalam pernikahan bukanlah tujuan yang dicapai sekali, melainkan hasil dari pilihan-pilihan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Semakin dini kebiasaan-kebiasaan positif ini diterapkan, semakin besar peluang Anda untuk menikmati hubungan yang harmonis, penuh makna, dan bertahan hingga usia senja.

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