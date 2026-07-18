4 Cara Efektif Mengatasi Rasa Lapar yang Muncul di Tengah Malam

JawaPos.com - Rasa lapar yang datang saat malam hari sering kali muncul secara tiba-tiba dan membuat banyak orang tergoda untuk mengonsumsi camilan seperti keripik, kue, atau makanan cepat saji.

Kondisi tersebut dapat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari stres, kurangnya cairan dalam tubuh, hingga pola makan harian yang belum memenuhi kebutuhan nutrisi dengan baik.

Meski makan di malam hari terkadang memberikan rasa nyaman, kebiasaan tersebut dapat berdampak pada tubuh, seperti menyebabkan perut terasa penuh, mengganggu kualitas tidur, atau membuat tubuh kurang bugar keesokan harinya.

Namun, keinginan untuk makan di tengah malam dapat dikendalikan dengan beberapa strategi sederhana. Mengutip English Jagran, berikut empat trik yang bisa membantu mengatasi rasa lapar malam hari.

1. Tetap terhidrasi

Untuk menghentikan rasa lapar di tengah malam, penting untuk tetap terhidrasi sepanjang hari.

Tubuh sering kali salah mengira rasa lapar sebagai tanda-tanda dehidrasi.

2. Diet seimbang

Usahakan untuk tidak melewatkan waktu makan dan biasakan mengonsumsi makanan seimbang setiap hari pada waktu tepat untuk mencegah keinginan makan di tengah malam.