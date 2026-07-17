8 Cara Bagaimana Otak Memberitahu Apa yang Dibutuhkan Tubuh yang Jarang Sekali Kita Pahami

seseorang yang banyak minum air / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Pernahkah Anda tiba-tiba ingin minum air, menguap berkali-kali, atau merasa sulit berkonsentrasi tanpa alasan yang jelas? Kebanyakan orang menganggap hal-hal tersebut hanyalah kejadian biasa. Padahal, di balik semua itu, otak sedang berusaha mengirimkan pesan penting tentang kondisi tubuh.

Otak adalah pusat kendali yang terus memantau jutaan sinyal dari seluruh organ. Setiap detik, ia menerima informasi mengenai kadar gula darah, suhu tubuh, keseimbangan cairan, kadar oksigen, hingga tingkat stres. Ketika ada sesuatu yang mulai tidak seimbang, otak akan mengirimkan "notifikasi" melalui berbagai sensasi yang sering kita abaikan.



Sayangnya, kehidupan modern membuat kita semakin sulit memahami bahasa tubuh. Jadwal yang padat, kebiasaan begadang, konsumsi makanan instan, hingga penggunaan gadget berlebihan membuat kita lebih sering mengandalkan alarm ponsel daripada alarm alami dari tubuh.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (17/7), terdapat delapan cara otak memberi tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan tubuh, tetapi sering kali kita salah mengartikannya.



1. Rasa Haus Bukan Sekadar Tanda Mulut Kering



Banyak orang baru minum ketika tenggorokan terasa kering. Faktanya, rasa haus merupakan sinyal bahwa tubuh sudah mulai mengalami kekurangan cairan.



Di dalam otak terdapat bagian yang disebut hipotalamus, yang berfungsi memantau keseimbangan cairan dalam darah. Ketika kadar air mulai menurun, hipotalamus segera memicu rasa haus agar kita terdorong untuk minum.



Dehidrasi ringan saja sudah dapat menyebabkan:



Sulit berkonsentrasi.

Sakit kepala.

Tubuh cepat lelah.

Mood menjadi lebih buruk.



Jika Anda sering lupa minum karena sibuk, bukan berarti tubuh tidak membutuhkan air. Bisa jadi Anda terlalu fokus hingga mengabaikan sinyal yang sudah dikirim otak.



Yang perlu dilakukan: biasakan minum air secara berkala sepanjang hari, bukan hanya saat merasa haus.



2. Ngidam Makanan Tertentu Bisa Menjadi Petunjuk



Pernah tiba-tiba sangat ingin makan makanan manis atau asin?



Tidak semua keinginan makan berarti tubuh kekurangan zat tertentu. Namun, dalam beberapa kondisi, otak memang menggunakan rasa ingin makan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan energi atau nutrisi.



Misalnya:



Keinginan makan makanan manis dapat muncul ketika kadar gula darah menurun.

Keinginan makanan asin bisa meningkat setelah tubuh kehilangan banyak cairan akibat berkeringat.



Namun, kebiasaan makan berlebihan juga dipengaruhi sistem penghargaan (reward system) di otak. Karena itu, penting membedakan antara kebutuhan tubuh dan sekadar keinginan emosional.



3. Menguap Tidak Selalu Berarti Mengantuk



Sebagian besar orang menganggap menguap hanya tanda kurang tidur.



Padahal, penelitian menunjukkan menguap juga berhubungan dengan upaya otak menjaga fungsi optimalnya.



Beberapa teori menyebutkan bahwa menguap membantu:



meningkatkan kewaspadaan,

mengatur suhu otak,

memperbaiki aliran oksigen dan darah.



Jika Anda sering menguap saat bekerja, bisa jadi otak sedang meminta waktu istirahat sejenak agar kembali fokus.



4. Sulit Berkonsentrasi Bisa Menjadi Alarm Tubuh



Saat otak kekurangan energi, kemampuan berpikir biasanya menjadi menurun.



Hal ini dapat disebabkan oleh:



kurang tidur,

dehidrasi,

stres berkepanjangan,

terlalu lama bekerja tanpa jeda.



Otak mengonsumsi sekitar 20% energi tubuh meskipun beratnya hanya sekitar 2% dari total berat badan. Ketika pasokan energi terganggu, fokus dan daya ingat pun ikut menurun.



Daripada terus memaksa bekerja, terkadang tubuh sebenarnya hanya meminta waktu untuk beristirahat.



5. Tubuh Mendadak Mengantuk Setelah Makan



Rasa kantuk setelah makan sering dianggap hal yang normal. Memang benar, tetapi ada penjelasan biologis di baliknya.



Setelah makan, aliran darah lebih banyak digunakan untuk proses pencernaan. Selain itu, peningkatan hormon tertentu serta perubahan kadar gula darah dapat membuat otak mengirimkan sinyal agar tubuh beristirahat.



Jika rasa kantuk muncul sangat berat setiap selesai makan, cobalah mengevaluasi pola makan Anda, terutama jika sering mengonsumsi makanan tinggi gula dan karbohidrat sederhana.



6. Stres Membuat Tubuh Meminta Istirahat



Ketika mengalami tekanan, otak mengaktifkan sistem "fight or flight" dengan melepaskan hormon seperti kortisol dan adrenalin.



Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, tubuh akan mulai mengirim berbagai sinyal, misalnya:



otot tegang,

sakit kepala,

gangguan tidur,

jantung berdebar,

mudah marah.



Banyak orang mengobati gejalanya, tetapi lupa mencari penyebab utamanya, yaitu stres yang belum dikelola dengan baik.



Otak sebenarnya sedang meminta Anda memperlambat ritme aktivitas.



7. Rasa Lelah yang Berkepanjangan Tidak Boleh Diabaikan



Lelah berbeda dengan mengantuk.



Mengantuk biasanya hilang setelah tidur. Namun, kelelahan yang terus berlangsung dapat menjadi pesan bahwa tubuh membutuhkan perhatian lebih.



Penyebabnya bisa bermacam-macam, seperti:



kurang tidur kronis,

pola makan yang buruk,

aktivitas fisik berlebihan,

stres,

atau kondisi medis tertentu.



Jika rasa lelah tidak membaik meskipun sudah cukup beristirahat, sebaiknya konsultasikan dengan tenaga kesehatan agar penyebabnya dapat diketahui.



8. Perubahan Mood Bisa Berasal dari Kebutuhan Fisik



Tidak semua perubahan suasana hati disebabkan oleh masalah emosional.



Kurang tidur, lapar, dehidrasi, bahkan kurang bergerak dapat memengaruhi produksi neurotransmiter seperti serotonin dan dopamin yang berperan dalam mengatur suasana hati.



Itulah sebabnya seseorang bisa menjadi lebih mudah marah saat lapar atau merasa lebih tenang setelah tidur yang cukup.



Dengan memahami hubungan antara kondisi fisik dan emosi, kita dapat lebih cepat memenuhi kebutuhan tubuh sebelum masalah menjadi lebih besar.



Mengapa Kita Sering Salah Memahami Sinyal Tubuh?



Ada beberapa alasan mengapa pesan dari otak sering diabaikan:



Terlalu sibuk sehingga menunda makan atau minum.

Terbiasa begadang hingga menganggap lelah sebagai hal normal.

Terlalu sering mengonsumsi makanan olahan yang mengganggu sinyal lapar dan kenyang.

Penggunaan gadget yang berlebihan sehingga mengurangi kualitas tidur.

Menganggap semua gejala ringan sebagai hal biasa.



Padahal, tubuh selalu berusaha menjaga keseimbangan melalui berbagai sinyal yang dikendalikan oleh otak.



Cara Lebih Peka Terhadap Pesan dari Otak



Agar lebih mudah memahami kebutuhan tubuh, Anda dapat menerapkan beberapa kebiasaan sederhana:



Minum air putih secara teratur.

Tidur 7–9 jam setiap malam.

Konsumsi makanan bergizi seimbang.

Luangkan waktu untuk bergerak atau berolahraga.

Beri jeda saat bekerja terlalu lama.

Kelola stres dengan relaksasi, meditasi, atau aktivitas yang disukai.

Dengarkan perubahan tubuh sebelum gejalanya semakin berat.



Semakin sering Anda memperhatikan sinyal-sinyal kecil tersebut, semakin baik pula kemampuan tubuh menjaga kesehatan secara alami.



Kesimpulan



Otak adalah sistem komunikasi paling canggih yang dimiliki manusia. Ia terus mengawasi kondisi tubuh dan mengirimkan berbagai sinyal ketika ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Rasa haus, menguap, sulit fokus, kelelahan, perubahan mood, hingga rasa kantuk setelah makan bukan sekadar gangguan kecil, melainkan cara otak memberi tahu bahwa tubuh memerlukan perhatian.





Dengan belajar memahami "bahasa" tubuh, kita dapat mengambil tindakan lebih awal sebelum masalah berkembang menjadi gangguan kesehatan yang lebih serius. Mendengarkan sinyal-sinyal sederhana dari otak bukan hanya membantu menjaga kebugaran, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Tubuh kita sebenarnya sudah berbicara setiap hari—tantangannya adalah apakah kita mau meluangkan waktu untuk mendengarkannya.***