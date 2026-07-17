8 Cara Menghabiskan Waktu Spesial Bersama Anak Anda, Bahkan Saat Anda atau Anak Sedang Sibuk Menurut Psikologi

seseorang yang menghabiskan waktu dengan anak / foto: Magnific/senivpetro

JawaPos.com - Banyak orang tua merasa bersalah karena tidak bisa menghabiskan waktu sebanyak yang mereka inginkan bersama anak. Tuntutan pekerjaan, aktivitas sekolah, les, hingga urusan rumah tangga sering kali membuat waktu berkumpul menjadi sangat terbatas. Akibatnya, tidak sedikit orang tua yang berpikir bahwa hubungan yang erat dengan anak hanya bisa dibangun jika memiliki banyak waktu luang.

Padahal, menurut psikologi perkembangan, kualitas interaksi jauh lebih berpengaruh dibandingkan jumlah waktu yang dihabiskan bersama. Anak tidak selalu membutuhkan liburan mewah, hadiah mahal, atau kegiatan yang rumit. Mereka lebih membutuhkan perhatian yang tulus, kehadiran emosional, dan momen-momen sederhana yang membuat mereka merasa dicintai serta dihargai.



Psikolog perkembangan seperti John Bowlby melalui teori Attachment menjelaskan bahwa hubungan emosional yang aman terbentuk melalui respons orang tua yang konsisten terhadap kebutuhan anak. Bahkan interaksi singkat yang dilakukan dengan penuh perhatian dapat memperkuat ikatan emosional.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (17/7), jika Anda maupun anak sedang memiliki jadwal yang padat, berikut delapan cara sederhana namun efektif untuk tetap menciptakan waktu spesial bersama menurut berbagai temuan psikologi.



1. Terapkan "10 Menit Berkualitas" Tanpa Gangguan



Banyak penelitian menunjukkan bahwa anak lebih mengingat perhatian penuh daripada lamanya waktu bersama.



Luangkan sekitar 10–15 menit setiap hari tanpa gangguan apa pun. Matikan notifikasi ponsel, jauhkan laptop, dan fokus sepenuhnya kepada anak. Biarkan mereka menentukan aktivitas yang ingin dilakukan, seperti menggambar, bermain balok, membaca cerita, atau sekadar mengobrol.



Saat anak merasa menjadi pusat perhatian orang tuanya, mereka memperoleh rasa aman secara emosional. Hal ini membantu meningkatkan kepercayaan diri serta mempererat hubungan keluarga.



Yang terpenting bukan durasinya, melainkan kualitas kehadiran Anda.



2. Libatkan Anak dalam Aktivitas Sehari-hari



Banyak orang tua menganggap pekerjaan rumah mengurangi waktu bersama anak. Padahal, aktivitas rutin justru bisa menjadi kesempatan membangun kedekatan.



Misalnya:



Memasak bersama.

Menyiram tanaman.

Melipat pakaian.

Berbelanja kebutuhan rumah.

Membersihkan kamar.



Menurut psikologi, melakukan aktivitas bersama menciptakan rasa memiliki dan kerja sama. Anak juga belajar tanggung jawab, komunikasi, serta keterampilan hidup secara alami.



Daripada meminta anak menunggu Anda selesai bekerja, ajak mereka menjadi bagian dari aktivitas tersebut sesuai usianya.



3. Bangun Ritual Kecil Setiap Hari



Psikologi keluarga menjelaskan bahwa ritual sederhana memberikan rasa stabil dan aman bagi anak.



Ritual tidak harus rumit, misalnya:



Membaca buku sebelum tidur.

Sarapan bersama.

Berpelukan sebelum berangkat sekolah.

Mengobrol lima menit sebelum tidur.

Jalan kaki sore setiap akhir pekan.



Rutinitas yang dilakukan secara konsisten akan menjadi kenangan emosional yang sangat kuat bagi anak hingga dewasa.



4. Dengarkan Anak dengan Empati



Saat anak bercerita, hindari langsung memberi nasihat atau menyela pembicaraan mereka.



Sebaliknya:



Tatap mata anak.

Dengarkan hingga selesai.

Ulangi inti cerita mereka.

Validasi perasaannya.



Contohnya:



"Kakak pasti kecewa ya karena mainannya rusak."



Teknik ini disebut active listening dalam psikologi komunikasi.



Anak yang merasa didengarkan cenderung lebih terbuka kepada orang tua ketika menghadapi masalah di masa remaja maupun dewasa.



5. Manfaatkan Teknologi Secara Positif



Kesibukan kerja terkadang membuat orang tua harus berada jauh dari anak.



Jika demikian, manfaatkan teknologi untuk menjaga koneksi emosional.



Contohnya:



Video call lima menit saat jam istirahat.

Mengirim pesan penyemangat sebelum ujian.

Mengirim foto lucu.

Membacakan dongeng melalui panggilan video.



Menurut penelitian mengenai hubungan keluarga jarak jauh, komunikasi yang hangat dan konsisten tetap mampu menjaga kedekatan emosional meskipun frekuensi pertemuan terbatas.



Yang penting bukan seberapa lama berbicara, melainkan perhatian yang ditunjukkan.



6. Ciptakan "Momen Mikro" Sepanjang Hari



Psikologi modern mengenal konsep micro moments, yaitu interaksi positif singkat yang terjadi berulang kali.



Contohnya:



Memberikan pelukan 20 detik.

Tos setiap bertemu.

Tersenyum ketika anak melihat Anda.

Mengucapkan "Ayah bangga sama kamu."

Mengusap kepala anak saat lewat.



Interaksi kecil ini membantu meningkatkan hormon oksitosin yang berkaitan dengan rasa nyaman, kasih sayang, dan kedekatan emosional.



Momen singkat yang dilakukan berulang kali sering kali memberikan dampak lebih besar daripada satu acara besar yang jarang dilakukan.



7. Berikan Anak Kesempatan Memilih Aktivitas



Anak akan merasa lebih dihargai ketika pendapatnya didengarkan.



Sesekali tanyakan:



"Hari ini kita punya waktu 30 menit. Menurut kamu, kita enaknya ngapain?"



Biarkan anak memilih.



Pendekatan ini meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan mengambil keputusan, dan membuat mereka merasa memiliki kendali terhadap pengalaman bersama orang tua.



Dalam psikologi, kebutuhan akan otonomi merupakan salah satu faktor penting dalam membangun motivasi intrinsik.



8. Fokus pada Kehadiran Emosional, Bukan Kesempurnaan



Banyak orang tua merasa harus selalu menjadi sosok yang sempurna.



Padahal, psikologi menunjukkan bahwa anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Mereka membutuhkan orang tua yang hadir secara emosional.



Tidak masalah jika Anda sibuk bekerja.



Tidak masalah jika rumah tidak selalu rapi.



Tidak masalah jika liburan belum bisa dilakukan setiap tahun.



Yang jauh lebih penting adalah anak mengetahui bahwa mereka dicintai, dihargai, dan selalu memiliki tempat untuk kembali.



Kehadiran emosional dapat diwujudkan melalui perhatian, kasih sayang, komunikasi yang hangat, serta kesiapan mendengarkan ketika anak membutuhkan.



Mengapa Kualitas Waktu Lebih Penting daripada Kuantitas?



Berbagai penelitian psikologi menunjukkan bahwa hubungan orang tua dan anak dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:



Respons yang hangat terhadap kebutuhan anak.

Komunikasi yang terbuka.

Konsistensi dalam menunjukkan kasih sayang.

Interaksi positif yang dilakukan secara rutin.

Rasa aman yang diberikan orang tua.



Artinya, satu jam bermain sambil sibuk melihat ponsel belum tentu lebih bermakna dibandingkan sepuluh menit berbicara dengan perhatian penuh.



Anak cenderung mengingat bagaimana perasaan mereka saat bersama orang tua, bukan berapa lama waktu yang dihabiskan.



Kesimpulan



Kesibukan bukanlah penghalang untuk membangun hubungan yang erat dengan anak. Menurut psikologi, kedekatan emosional lebih banyak dibentuk melalui perhatian, komunikasi yang hangat, dan konsistensi dalam interaksi sehari-hari daripada lamanya waktu yang dihabiskan bersama.



Mulailah dari langkah-langkah sederhana seperti menyediakan 10 menit tanpa gangguan, mendengarkan cerita anak dengan empati, melibatkan mereka dalam aktivitas harian, atau menciptakan ritual kecil yang dilakukan secara rutin. Meskipun tampak sederhana, kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat meninggalkan kesan mendalam dan menjadi fondasi hubungan yang sehat hingga anak tumbuh dewasa.



