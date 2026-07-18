Cuaca Terik? Ini 5 Cara Melindungi Tubuh dari Paparan Panas Matahari

ilustrasi orang yang kepanasan. (freepik)
JawaPos.com - Cuaca panas yang melanda belakangan ini dapat memengaruhi kondisi tubuh dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan apabila tidak diantisipasi dengan baik. Karena itu, penting untuk menerapkan langkah-langkah sederhana agar tubuh tetap nyaman dan terlindungi saat beraktivitas.
Selain mengenakan pakaian yang ringan dan longgar serta membatasi aktivitas di luar ruangan ketika suhu sedang tinggi, masih ada sejumlah kebiasaan lain yang dapat membantu mengurangi dampak paparan panas.
Mengutip English Jagran, berikut lima cara sederhana yang bisa Anda lakukan untuk menjaga tubuh tetap aman dan nyaman selama cuaca panas.
1. Minum banyak air putih
Salah satu cara termudah untuk mengatasi cuaca panas adalah minum banyak air putih setidaknya 7–8 gelas sehari.
Anda juga bisa mencoba alternatif seperti jus segar atau buah-buahan yang mengandung banyak air.
2. Konsumsi makanan ringan
Trik efektif lainnya adalah mengonsumsi makanan ringan.
Kenakan juga pakaian yang ringan dan menyerap keringat terutama linen karena membantu menyerap keringat dan membuat Anda lebih sejuk dan nyaman.
3. Jaga rumah Anda tetap sejuk
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