Jangan Abaikan, Ini 7 Gejala Tubuh Kekurangan Protein

Ilustrasi rambut rontok/freepik
JawaPos.com - Protein merupakan salah satu zat gizi utama yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi penting. Nutrisi ini berperan dalam membangun dan memperbaiki jaringan, mendukung pertumbuhan otot, serta membantu proses pemulihan setelah cedera maupun aktivitas fisik.
Selain itu, protein juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi ketika cadangan energi utama dalam tubuh tidak mencukupi. Karena perannya yang sangat penting, kebutuhan protein harian sebaiknya dipenuhi melalui pola makan yang seimbang.
Sayangnya, masih banyak orang yang mengalami kekurangan protein akibat pola makan yang kurang tepat, pembatasan jenis makanan tertentu, atau kondisi kesehatan tertentu. Kekurangan asupan protein dapat memunculkan berbagai gejala yang patut dikenali sejak dini. Mengutip NDTV, berikut tujuh tanda yang tidak boleh diabaikan.
1. Edema
Edema adalah kondisi yang ditandai dengan pembengkakan pada kaki dan perut.
Ketika kadar protein menurun, tubuh menahan cairan sehingga gagal mencegah kebocoran cairan ke jaringan di sekitarnya.
Edema merupakan gejala kekurangan protein parah yang membutuhkan perhatian segera.
2. Hilangnya massa otot
Kekurangan protein dapat menyebabkan hilangnya massa dan kekuatan otot sehingga menyulitkan aktivitas fisik.
Bahkan kekurangan protein sedang pun dapat menyebabkan penyusutan otot, terutama pada lansia.
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