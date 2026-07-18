5 Kombinasi Makanan yang Dapat Membantu Meningkatkan Daya Tahan Tubuh, Apa Saja?

JawaPos.com - Menjaga daya tahan tubuh tidak hanya bergantung pada jenis makanan yang dikonsumsi, tetapi juga cara mengombinasikannya. Beberapa pasangan makanan diketahui dapat membantu tubuh menyerap nutrisi secara lebih optimal sehingga manfaatnya bagi sistem imun menjadi lebih maksimal.

Mengonsumsi makanan dengan variasi yang tepat juga berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan vitamin, mineral, dan antioksidan yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Karena itu, memilih kombinasi bahan makanan yang saling melengkapi dapat menjadi langkah sederhana untuk mendukung sistem kekebalan tubuh.

Mengutip NDTV, berikut lima kombinasi makanan yang dapat Anda masukkan ke dalam menu harian untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh.

1. Bayam dan Lemon

Sayuran hijau menyediakan zat besi non-heme dan karotenoid provitamin A, tetapi zat besi non-heme sulit diserap kecuali jika ada vitamin C yang dapat mengubahnya menjadi bentuk yang lebih mudah diserap.

Perasan lemon atau semangkuk irisan jeruk dengan lauk pauk atau kol secara dramatis meningkatkan penyerapan zat besi.

Hal ini penting karena zat besi mendukung fungsi sel imun dan pengiriman oksigen.

2. Tomat dan Lemak Sehat

Likopen dan karotenoid lain dalam tomat larut dalam lemak. Menambahkan 1-2 sendok teh minyak atau beberapa potong alpukat akan meningkatkan penyerapannya berkali-kali lipat.