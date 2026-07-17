6 Makanan Sehari-hari yang Mengandung Zat Besi untuk Mendukung Kesehatan Darah, Apa Saja?

JawaPos.com – Anemia adalah kondisi ketika tubuh memiliki jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin yang lebih rendah dari kebutuhan normal.

Salah satu penyebab yang sering dikaitkan dengan anemia adalah kurangnya asupan zat besi. Mineral ini berperan penting dalam pembentukan hemoglobin, yaitu protein dalam sel darah merah yang membantu membawa oksigen ke seluruh tubuh.

Karena itu, mencukupi kebutuhan zat besi melalui pola makan seimbang dapat membantu mendukung kesehatan darah dan menjaga kadar hemoglobin tetap optimal.

Dirangkum dari Healthshots, berikut enam makanan kaya zat besi yang dapat menjadi pilihan untuk melengkapi menu harian.

1. Bayam

Sayuran berdaun hijau tua seperti bayam merupakan sumber zat besi, kalium, serta vitamin K dan B yang baik.

Bayam tidak hanya baik untuk mengatasi kekurangan zat besi, tetapi juga mengandung vitamin C, yang meningkatkan penyerapan zat besi dalam tubuh.

Bayam kaya akan antioksidan yang disebut karotenoid yang dapat meningkatkan kesehatan Anda dengan mengurangi peradangan dan meningkatkan kadar kekebalan tubuh.

2. Daging