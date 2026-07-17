Apel hingga Makanan Kaya Serat, Ini 5 Pilihan yang Baik untuk Pencernaan

ilustrasi orang yang sembelit. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Sembelit atau konstipasi merupakan gangguan pencernaan yang ditandai dengan frekuensi buang air besar yang lebih jarang dari biasanya, salah satunya kurang dari tiga kali dalam seminggu.
Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya asupan serat, tubuh kekurangan cairan, minim aktivitas fisik, konsumsi obat tertentu, hingga gangguan keseimbangan bakteri baik dalam usus.
Untuk membantu menjaga kelancaran sistem pencernaan, memilih makanan yang kaya serat dan mudah dicerna dapat menjadi salah satu langkah yang bisa dilakukan.
Dilansir dari Healthshots, berikut lima makanan yang dapat membantu meredakan sembelit dan mendukung kesehatan pencernaan.
1. Apel
Mengonsumsi satu buah apel setiap hari, terutama yang kulitnya kaya serat, dapat meredakan sembelit.
Apel merupakan sumber serat larut dan tidak larut yang dapat melunakkan tinja sehingga mudah dikeluarkan.
Selain itu, apel sangat baik untuk kesehatan Anda secara keseluruhan.
2. Prune
Jika Anda mengalami sembelit, ambillah 2-3 buah prune, rendam dalam air semalaman, dan makanlah saat perut kosong di pagi hari.
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