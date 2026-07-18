7 Cara Berbicara dengan Anak-Anak tentang Topik-Topik yang Serius Menurut Psikologi

seseorang yang berbicara topik serius dengan anak. (magnific)

JawaPos.com - Banyak orang tua merasa bingung ketika anak mulai mengajukan pertanyaan tentang kematian, perceraian, penyakit, bencana, perang, atau berbagai peristiwa yang mereka lihat di televisi maupun media sosial. Tidak sedikit yang memilih mengalihkan pembicaraan karena menganggap anak belum cukup umur untuk memahami persoalan tersebut.



Padahal, menurut psikologi perkembangan, anak tetap akan berusaha mencari jawaban atas rasa penasarannya. Jika orang tua tidak memberikan penjelasan, anak bisa memperoleh informasi dari sumber lain yang belum tentu benar. Hal ini justru dapat meningkatkan kecemasan, ketakutan, bahkan kesalahpahaman.



Berbicara mengenai topik yang serius memang bukan hal mudah. Namun, komunikasi yang terbuka dapat membantu anak merasa aman, dipercaya, dan memiliki kemampuan untuk memahami situasi secara bertahap sesuai usianya.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (18/7), terdapat tujuh cara berbicara dengan anak-anak tentang topik-topik serius berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.



1. Mulailah dengan Mendengarkan Apa yang Sudah Anak Ketahui



Sebelum menjelaskan sesuatu, cobalah bertanya terlebih dahulu kepada anak.



Misalnya:



"Kamu dengar dari mana cerita itu?"

"Menurutmu apa yang terjadi?"

"Apa yang membuatmu penasaran?"



Dalam psikologi komunikasi, langkah ini disebut sebagai active listening atau mendengarkan secara aktif. Tujuannya adalah mengetahui sejauh mana pemahaman anak sehingga orang tua tidak memberikan informasi yang terlalu banyak maupun terlalu sedikit.



Anak usia lima tahun tentu memiliki cara berpikir yang berbeda dengan anak usia sepuluh tahun. Dengan memahami sudut pandang mereka, orang tua dapat memberikan penjelasan yang lebih tepat sasaran.



Selain itu, ketika anak merasa didengarkan, mereka akan lebih terbuka untuk mengungkapkan perasaan maupun pertanyaan lanjutan.



2. Sesuaikan Penjelasan dengan Tahap Perkembangan Anak



Menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget, kemampuan berpikir anak berkembang secara bertahap.



Artinya, penjelasan kepada anak harus disesuaikan dengan usia dan kemampuan berpikir mereka.



Sebagai contoh:



Anak usia 3–6 tahun



Gunakan kalimat sederhana.

Hindari penjelasan yang terlalu abstrak.

Fokus pada fakta yang mudah dipahami.



Anak usia 7–11 tahun



Sudah mulai mampu memahami hubungan sebab akibat.

Bisa diberikan penjelasan yang lebih rinci.



Remaja



Dapat diajak berdiskusi.

Berikan kesempatan menyampaikan pendapat dan sudut pandangnya.



Kesalahan yang sering terjadi adalah menjelaskan dengan bahasa orang dewasa yang terlalu rumit sehingga justru membingungkan anak.



3. Jujur, tetapi Tidak Perlu Memberikan Semua Detail



Sebagian orang tua khawatir bahwa berkata jujur akan membuat anak semakin takut. Akibatnya mereka justru berbohong atau membuat cerita yang tidak sesuai kenyataan.



Padahal, psikolog anak umumnya menyarankan untuk tetap mengatakan kebenaran, tetapi dengan cara yang sesuai usia.



Contohnya ketika membahas penyakit serius.



Daripada berkata:



"Tidak ada apa-apa."



Lebih baik mengatakan:



"Kakek sedang sakit sehingga dokter sedang membantu agar beliau bisa merasa lebih baik."



Anak tidak membutuhkan semua detail yang rumit. Mereka hanya memerlukan informasi yang cukup untuk memahami situasi dan merasa aman.



Kejujuran juga membantu membangun rasa percaya antara anak dan orang tua.



4. Validasi Perasaan Anak



Setelah mendapatkan informasi baru, anak mungkin merasa sedih, bingung, takut, atau marah.



Jangan langsung berkata:



"Jangan takut."

"Tidak usah menangis."

"Kamu terlalu berlebihan."



Kalimat-kalimat tersebut dapat membuat anak merasa emosinya tidak diterima.



Sebaliknya, gunakan validasi emosi.



Misalnya:



"Ayah mengerti kamu merasa takut."

"Wajar kalau kamu sedih."

"Boleh kok merasa khawatir."



Dalam psikologi, validasi emosi membantu anak belajar mengenali dan mengelola perasaannya dengan lebih sehat.



Anak yang emosinya diterima cenderung memiliki regulasi emosi yang lebih baik ketika dewasa.



5. Hindari Menakut-nakuti Anak



Kadang orang dewasa menggunakan rasa takut agar anak menurut.



Misalnya:



"Kalau nakal nanti Mama meninggal."

"Kalau tidak belajar nanti hidupmu hancur."

"Kalau keluar rumah nanti diculik."



Meskipun bertujuan mendidik, cara ini justru dapat meningkatkan kecemasan dan rasa tidak aman pada anak.



Psikologi menunjukkan bahwa ancaman yang berlebihan dapat membentuk pola pikir penuh ketakutan dan mengurangi rasa percaya anak kepada orang tua.



Lebih baik gunakan penjelasan yang realistis.



Contohnya:



"Kita harus berhati-hati saat menyeberang jalan supaya tetap aman."



Pesan tetap tersampaikan tanpa menciptakan ketakutan yang berlebihan.



6. Berikan Rasa Aman Setelah Membahas Topik Serius



Setelah menjelaskan hal yang berat, anak tetap membutuhkan rasa aman.



Misalnya dengan mengatakan:



"Ayah dan Ibu akan selalu berusaha menjaga kamu."

"Kalau kamu punya pertanyaan lagi, kamu boleh bertanya kapan saja."

"Sekarang kita aman."



Kalimat sederhana seperti ini membantu menurunkan kecemasan anak.



Dalam teori keterikatan (attachment), kehadiran orang tua sebagai figur yang responsif akan membuat anak merasa terlindungi meskipun sedang menghadapi situasi yang tidak menyenangkan.



Pelukan, sentuhan hangat, atau menghabiskan waktu bersama juga dapat membantu anak merasa lebih tenang.



7. Jadikan Percakapan sebagai Proses yang Berkelanjutan



Topik serius bukanlah percakapan sekali selesai.



Anak mungkin akan kembali bertanya beberapa hari, minggu, bahkan bulan kemudian.



Hal ini sangat normal.



Setiap kali kemampuan berpikir mereka berkembang, mereka akan memahami informasi dengan cara yang berbeda.



Karena itu:



Berikan kesempatan anak bertanya kapan saja.

Jawab dengan sabar.

Jangan menghakimi pertanyaan mereka.

Akui jika Anda belum mengetahui jawabannya.



Misalnya:



"Ayah belum tahu jawabannya. Yuk kita cari tahu bersama."



Pendekatan ini mengajarkan bahwa belajar merupakan proses sepanjang hidup.



Kesalahan yang Sebaiknya Dihindari



Selain menerapkan tujuh cara di atas, ada beberapa kesalahan yang sebaiknya dihindari:



Berbohong agar anak tidak bertanya lagi.

Mengabaikan rasa ingin tahu anak.

Memberikan informasi yang terlalu banyak sekaligus.

Membicarakan topik serius ketika emosi orang tua sedang tidak stabil.

Membuat anak merasa bersalah atas situasi yang terjadi.

Membandingkan reaksi anak dengan saudara atau teman sebayanya.

Manfaat Berbicara Terbuka dengan Anak



Komunikasi yang sehat mengenai topik-topik serius memberikan banyak manfaat, antara lain:



Meningkatkan rasa percaya anak kepada orang tua.

Membantu anak mengelola emosi secara sehat.

Mengurangi kecemasan akibat informasi yang salah.

Meningkatkan kemampuan berpikir kritis.

Membentuk hubungan keluarga yang lebih dekat.

Mengembangkan rasa empati terhadap orang lain.

Membantu anak menghadapi tantangan kehidupan dengan lebih siap.

Penutup



Berbicara dengan anak tentang topik-topik serius memang membutuhkan keberanian, kesabaran, dan empati. Namun, menghindari percakapan bukanlah solusi terbaik. Anak membutuhkan orang tua sebagai sumber informasi yang aman, jujur, dan dapat dipercaya.



Menurut psikologi, komunikasi yang efektif dimulai dengan mendengarkan, memahami tahap perkembangan anak, memberikan penjelasan yang sesuai usia, memvalidasi emosi, serta menciptakan rasa aman setelah percakapan berlangsung.



