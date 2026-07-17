6 Hal yang Tepat Digambarkan Film Toy Story 5 Tentang Hubungan Anak-Anak dan Teknologi

seseorang yang menonton film bersama anak-anak. (Magnific)

JawaPos.com - Perkembangan teknologi telah mengubah cara anak-anak bermain, belajar, hingga berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Jika dulu mainan fisik menjadi pusat perhatian, kini gawai, aplikasi, dan permainan digital mulai mengambil porsi yang lebih besar dalam kehidupan mereka. Perubahan ini menghadirkan banyak manfaat, tetapi juga memunculkan tantangan baru bagi orang tua maupun anak.



Film Toy Story 5 mencoba mengangkat fenomena tersebut melalui sudut pandang yang khas: dunia mainan yang harus menghadapi perubahan zaman. Alih-alih sekadar menghadirkan petualangan baru Woody, Buzz, dan kawan-kawan, film ini menyoroti bagaimana teknologi memengaruhi hubungan emosional antara anak dan mainannya.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (18/7), terdapat enam hal yang berhasil digambarkan Toy Story 5 mengenai hubungan anak-anak dan teknologi.



1. Teknologi Bukan Musuh, tetapi Bagian dari Kehidupan Anak



Salah satu pesan paling menarik adalah bahwa teknologi bukan sesuatu yang harus ditolak. Anak-anak masa kini memang lahir di era digital sehingga perangkat elektronik menjadi bagian dari keseharian mereka.



Film ini tidak menggambarkan teknologi sebagai sosok antagonis. Sebaliknya, teknologi diperlihatkan sebagai sesuatu yang memiliki daya tarik besar karena mampu menawarkan hiburan, tantangan, dan pengalaman baru.



Pesan tersebut terasa relevan dengan kehidupan nyata. Orang tua tidak mungkin sepenuhnya menjauhkan anak dari teknologi. Yang lebih penting adalah mengajarkan cara menggunakannya secara sehat dan seimbang.



2. Mainan Tradisional Tetap Memiliki Nilai Emosional



Meski teknologi semakin canggih, film ini mengingatkan bahwa mainan fisik memiliki nilai yang sulit digantikan.



Boneka, mobil-mobilan, balok susun, hingga figur aksi bukan sekadar benda. Semua itu menjadi saksi berbagai momen penting dalam masa kecil seorang anak. Melalui permainan imajinatif, anak belajar berempati, menyelesaikan masalah, dan membangun kreativitas.



Toy Story 5 menunjukkan bahwa hubungan emosional tersebut tidak hilang begitu saja hanya karena hadirnya layar digital. Mainan tetap menjadi simbol kenangan, kenyamanan, dan persahabatan.



3. Anak Mudah Teralihkan oleh Teknologi



Film ini juga memperlihatkan kenyataan bahwa perhatian anak sangat mudah berpindah ketika ada teknologi baru yang lebih menarik.



Fenomena tersebut sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Banyak anak yang rela menghabiskan waktu berjam-jam di depan tablet atau ponsel karena permainan digital terus menawarkan tantangan baru, hadiah virtual, dan visual yang menarik.



Melalui sudut pandang para mainan, penonton diajak memahami bagaimana perubahan kebiasaan itu memengaruhi hubungan anak dengan dunia bermain secara langsung.



4. Interaksi Langsung Tetap Tidak Tergantikan



Salah satu pesan yang paling kuat adalah pentingnya interaksi nyata.



Bermain bersama teman, keluarga, atau bahkan dengan mainan favorit memberikan pengalaman yang tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh layar. Interaksi langsung membantu anak belajar berkomunikasi, bekerja sama, berbagi, dan memahami emosi orang lain.



Film ini mengingatkan bahwa teknologi memang mampu menghubungkan banyak orang, tetapi kehangatan hubungan tatap muka tetap memiliki nilai yang berbeda.



5. Keseimbangan Menjadi Kunci



Alih-alih memilih antara teknologi atau mainan tradisional, Toy Story 5 menyampaikan bahwa keduanya dapat berjalan berdampingan.



Anak dapat menikmati permainan digital sekaligus tetap bermain di luar rumah, membaca buku, berkreasi menggunakan mainan fisik, maupun menghabiskan waktu bersama keluarga.



Pendekatan ini terasa realistis karena mencerminkan tantangan yang dihadapi keluarga modern. Yang dibutuhkan bukan larangan total terhadap teknologi, melainkan pengaturan waktu yang bijak agar anak memperoleh manfaat dari keduanya.



6. Kasih Sayang Tetap Menjadi Hal yang Paling Penting



Di balik segala perubahan teknologi, inti cerita Toy Story tetap sama: hubungan emosional.



Film ini kembali menegaskan bahwa yang paling dibutuhkan anak bukanlah perangkat terbaru ataupun mainan tercanggih, melainkan perhatian, kasih sayang, dan kebersamaan dengan orang-orang terdekat.



Teknologi akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Mainan juga akan berubah mengikuti tren. Namun, kenangan yang tercipta saat bermain bersama keluarga atau sahabat akan selalu memiliki tempat istimewa dalam kehidupan anak.



Penutup



Melalui kisah yang hangat dan penuh humor, Toy Story 5 mencoba merefleksikan perubahan besar yang terjadi pada dunia anak-anak di era digital. Film ini tidak menghakimi teknologi sebagai sesuatu yang buruk, tetapi mengajak penonton memahami bahwa teknologi hanyalah alat. Cara menggunakannya akan menentukan dampaknya bagi tumbuh kembang anak.



