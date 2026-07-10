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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 10 Juli 2026 | 21.08 WIB

Mengapa Kakek-Nenek Sering Kali Lebih Memahami Anak-Anak daripada Orang Tua? Ternyata Ini Alasannya

seseorang bersama dengan cucunya / foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collection

 

JawaPos.com - Dalam banyak keluarga, ada sebuah fenomena yang sering menjadi bahan candaan sekaligus kenyataan: anak-anak tampak lebih dekat dengan kakek dan nenek dibandingkan dengan orang tuanya sendiri. Tidak sedikit anak yang lebih nyaman bercerita kepada nenek, lebih senang bermain dengan kakek, atau merasa lebih dimengerti oleh mereka. Sementara itu, orang tua terkadang harus berjuang menghadapi penolakan, rengekan, hingga konflik kecil yang muncul setiap hari.

Apakah ini berarti kakek dan nenek adalah pengasuh yang lebih baik daripada orang tua? Tentu tidak sesederhana itu.

Dilansir dari Hack Spirit pada Jumat (10/7), kedekatan emosional tersebut lahir dari perbedaan peran, pengalaman hidup, dan cara memandang anak. Justru, setiap generasi memiliki kontribusi yang berbeda dalam tumbuh kembang seorang anak.

Artikel ini membahas berbagai alasan mengapa kakek dan nenek sering kali terlihat lebih memahami anak-anak dibandingkan orang tua, sekaligus menjelaskan bagaimana kedua peran tersebut sebenarnya saling melengkapi.

1. Pengalaman Hidup yang Lebih Panjang

Salah satu alasan terbesar adalah pengalaman. Kakek dan nenek telah melalui berbagai fase kehidupan, termasuk membesarkan anak-anak mereka sendiri. Mereka telah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari anak yang sulit makan, remaja yang memberontak, hingga anak yang akhirnya tumbuh dewasa.

Pengalaman tersebut membuat mereka lebih mudah memahami bahwa banyak perilaku anak hanyalah bagian dari proses perkembangan.

Sebagai contoh, ketika seorang balita menangis karena mainannya rusak, orang tua yang sedang lelah mungkin menganggapnya sebagai perilaku berlebihan. Sebaliknya, nenek mungkin akan berkata, "Tidak apa-apa, nanti juga dia tenang sendiri," karena ia pernah melihat situasi serupa berkali-kali.

Pengalaman mengajarkan bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan dengan emosi atau hukuman.

2. Tidak Lagi Dibebani Tekanan Mengasuh Setiap Hari

Menjadi orang tua bukanlah pekerjaan yang mudah. Mereka harus memikirkan biaya hidup, pekerjaan, pendidikan anak, kesehatan keluarga, hingga berbagai tanggung jawab lainnya.

Tekanan tersebut membuat orang tua sering berada dalam kondisi lelah, stres, atau kekurangan waktu.

Sebaliknya, kakek dan nenek biasanya sudah melewati masa-masa tersebut. Mereka tidak lagi diburu target pekerjaan atau kewajiban membesarkan anak dari awal. Akibatnya, mereka memiliki lebih banyak waktu dan kesabaran.

Ketika seorang anak ingin bercerita panjang tentang hal-hal sederhana, nenek cenderung mendengarkan dengan penuh perhatian. Orang tua mungkin juga ingin mendengarkan, tetapi terkadang pikiran mereka masih dipenuhi urusan pekerjaan atau kebutuhan rumah tangga.

3. Kesabaran yang Bertambah Seiring Bertambahnya Usia

Banyak penelitian psikologi menunjukkan bahwa pengalaman hidup membantu seseorang mengendalikan emosinya dengan lebih baik.

Kakek dan nenek sering kali lebih tenang menghadapi perilaku anak. Mereka tidak mudah marah ketika anak berlarian, bertanya terus-menerus, atau membuat rumah berantakan.

Kesabaran ini bukan muncul begitu saja, melainkan hasil dari puluhan tahun belajar menghadapi berbagai situasi kehidupan.

Anak-anak sangat peka terhadap respons orang dewasa. Ketika mereka merasa diterima tanpa langsung dimarahi, mereka akan merasa lebih aman dan lebih terbuka.

4. Hubungan yang Tidak Terlalu Dipenuhi Aturan

Perbedaan terbesar antara orang tua dan kakek-nenek terletak pada tanggung jawab.

Orang tua bertugas membentuk karakter anak. Mereka harus mengajarkan disiplin, tanggung jawab, sopan santun, serta kebiasaan yang baik.

Karena itu, orang tua sering mengatakan:

Jangan lupa belajar.
Rapikan kamar.
Matikan televisi.
Jangan bermain gadget terlalu lama.
Tidur lebih awal.

Sementara itu, kakek dan nenek biasanya tidak memikul tanggung jawab utama tersebut. Mereka lebih banyak berperan sebagai pendamping dan pemberi kasih sayang.

Akibatnya, interaksi mereka dengan anak lebih banyak berisi permainan, cerita, dan kebersamaan dibandingkan aturan.

Hal ini membuat anak merasa bahwa bersama kakek dan nenek adalah waktu yang menyenangkan.

5. Mereka Lebih Banyak Mendengarkan

Komunikasi yang baik bukan hanya soal berbicara, tetapi juga mendengarkan.

Kakek dan nenek sering memberi ruang bagi anak untuk menyampaikan perasaannya tanpa terburu-buru memberikan solusi.

Misalnya, ketika anak berkata bahwa ia bertengkar dengan temannya, nenek mungkin akan bertanya:

"Apa yang membuatmu sedih?"

Pertanyaan sederhana ini membuat anak merasa dihargai.

Sebaliknya, orang tua yang sedang terburu-buru terkadang langsung memberikan nasihat:

"Sudah, besok jangan begitu lagi."

Nasihat memang penting, tetapi anak sering kali membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan terlebih dahulu.

6. Memiliki Perspektif yang Lebih Luas

Usia membawa kebijaksanaan.

Kakek dan nenek telah melihat bahwa kehidupan selalu berubah. Masalah yang hari ini terasa besar, beberapa tahun kemudian mungkin hanya menjadi kenangan.

Karena itu mereka cenderung tidak bereaksi secara berlebihan terhadap kesalahan kecil anak.

Mereka lebih fokus pada hubungan jangka panjang dibandingkan kemenangan dalam konflik sesaat.

7. Anak Merasa Diterima Apa Adanya

Salah satu kebutuhan terbesar anak adalah merasa dicintai tanpa syarat.

Banyak kakek dan nenek menunjukkan kasih sayang melalui pelukan, pujian, makanan favorit, atau perhatian kecil setiap hari.

Mereka jarang membandingkan prestasi anak dengan orang lain.

Perasaan diterima inilah yang membuat anak merasa nyaman.

Ketika seseorang merasa aman secara emosional, ia akan lebih mudah membuka diri.

8. Mereka Punya Waktu untuk Bercerita

Kakek dan nenek sering menjadi gudang cerita keluarga.

Mereka menceritakan masa kecil orang tua, perjuangan hidup di masa lalu, permainan tradisional, hingga nilai-nilai kehidupan.

Cerita-cerita tersebut tidak hanya menghibur, tetapi juga membangun ikatan emosional yang kuat.

Anak belajar bahwa keluarganya memiliki sejarah dan bahwa dirinya merupakan bagian dari perjalanan panjang tersebut.

9. Namun, Orang Tua Tetap Memiliki Peran yang Tidak Tergantikan

Walaupun kakek dan nenek sering dianggap lebih memahami anak, bukan berarti mereka menggantikan peran orang tua.

Orang tualah yang:

mengambil keputusan penting,
mendidik karakter,
memberikan batasan,
memenuhi kebutuhan hidup,
menjadi teladan utama.

Kadang-kadang, keputusan yang membuat anak tidak senang justru merupakan bentuk kasih sayang.

Misalnya, membatasi waktu bermain, meminta anak belajar, atau melarang sesuatu yang berbahaya.

Anak mungkin lebih menyukai nenek karena jarang dimarahi, tetapi dalam jangka panjang, pendidikan dari orang tualah yang membentuk kedewasaannya.

10. Hubungan Terbaik Adalah Ketika Semua Generasi Bekerja Sama

Keluarga yang harmonis bukanlah keluarga yang membandingkan siapa yang lebih baik.

Sebaliknya, keluarga yang kuat adalah keluarga yang memanfaatkan kelebihan setiap generasi.

Orang tua memberikan arah, aturan, dan pendidikan.

Kakek dan nenek memberikan kehangatan, pengalaman, serta dukungan emosional.

Anak memperoleh manfaat terbesar ketika keduanya saling menghormati dan bekerja sama.

Penutup

Kakek dan nenek sering kali tampak lebih memahami anak-anak karena mereka memiliki pengalaman hidup yang panjang, tingkat kesabaran yang lebih tinggi, tekanan yang lebih sedikit dalam mengasuh, serta waktu yang lebih banyak untuk mendengarkan. Mereka hadir sebagai sosok yang menawarkan rasa aman, perhatian, dan kasih sayang tanpa terlalu dibebani tanggung jawab mendidik setiap aspek kehidupan anak.

Namun, hal tersebut tidak berarti peran orang tua menjadi kurang penting. Orang tua tetap merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter, nilai, dan masa depan anak. Mereka harus mengambil keputusan yang terkadang tidak populer demi kebaikan jangka panjang.

Ketika orang tua dan kakek-nenek saling mendukung, anak akan tumbuh dalam lingkungan yang seimbang—mendapatkan disiplin sekaligus kasih sayang, aturan sekaligus pengertian, serta bimbingan sekaligus pelukan. Pada akhirnya, bukan tentang siapa yang lebih memahami anak, melainkan bagaimana seluruh anggota keluarga bekerja sama agar anak merasa dicintai, dihargai, dan mampu berkembang menjadi pribadi yang sehat secara emosional maupun sosial.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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