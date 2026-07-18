10 Tanda Psikologi Hubungan Pasangan Mulai Retak Terlihat dari Ucapan Sehari-hari

JawaPos.com – Ilmu psikologi menyebutkan bahwa kondisi hubungan yang mulai retak sering kali tidak disadari oleh pasangan yang menjalaninya sendiri.

Banyak orang yang berada dalam hubungan tidak bahagia justru menunjukkan tanda-tanda tersebut lewat obrolan santai dengan teman atau kerabat.

Kalimat-kalimat sederhana yang terlontar tanpa sadar ini sebenarnya mencerminkan kondisi psikologi seseorang yang sedang berjuang mempertahankan hubungan dengan pasangannya.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (18/7), berikut sepuluh ucapan yang biasa muncul dari orang yang hubungannya dengan pasangan sudah mulai retak dan mengarah ke akhir yang menyakitkan.

1. Harus izin dulu ke pasangan

Mempertimbangkan pasangan dalam setiap keputusan dan rencana sebenarnya adalah bentuk penghormatan paling dasar dalam sebuah hubungan.

Namun jika seseorang merasa takut melakukan sesuatu tanpa persetujuan pasangannya, maka situasi tersebut sudah berubah menjadi kekhawatiran lain.