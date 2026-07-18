6 Tanda Bahwa Pasangan Belum Siap untuk Berkomitmen Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang belum siap untuk hubungan yang berkomitmen. (Magnific)

JawaPos.com - Komitmen merupakan salah satu fondasi utama dalam sebuah hubungan yang sehat. Ketika dua orang memutuskan untuk menjalin hubungan yang serius, keduanya perlu memiliki kesiapan emosional, tanggung jawab, dan tujuan yang sejalan. Namun, tidak semua orang yang sedang menjalin hubungan benar-benar siap untuk berkomitmen.



Dalam psikologi, kesiapan berkomitmen tidak hanya diukur dari seberapa lama seseorang menjalin hubungan, tetapi juga dari pola pikir, perilaku, dan kematangan emosionalnya. Seseorang bisa saja sangat mencintai pasangannya, tetapi belum memiliki kesiapan mental untuk membangun hubungan jangka panjang.



Memahami tanda-tanda pasangan yang belum siap berkomitmen dapat membantu Anda mengambil keputusan yang lebih bijaksana.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (18/7), terdapat enam tanda yang sering dijelaskan dalam kajian psikologi hubungan.



1. Selalu Menghindari Pembicaraan tentang Masa Depan



Salah satu tanda paling jelas adalah ketika pasangan selalu menghindari pembicaraan mengenai masa depan hubungan.



Misalnya, setiap kali Anda membahas rencana tinggal bersama, pernikahan, atau target hubungan beberapa tahun ke depan, ia langsung mengganti topik, bercanda, atau mengatakan bahwa "nanti saja dipikirkan."



Dalam psikologi, perilaku ini sering dikaitkan dengan avoidant attachment atau gaya keterikatan menghindar. Individu dengan karakter ini cenderung merasa tidak nyaman ketika hubungan mulai menjadi lebih serius karena mereka takut kehilangan kebebasan atau mengalami kekecewaan.



Bukan berarti semua orang yang belum ingin menikah tidak siap berkomitmen. Namun, apabila seseorang terus menghindari pembicaraan tentang masa depan tanpa alasan yang jelas, hal tersebut bisa menjadi sinyal bahwa ia belum memiliki kesiapan emosional.



Hubungan yang sehat membutuhkan komunikasi mengenai harapan dan tujuan bersama, bukan sekadar menikmati hubungan saat ini tanpa arah yang jelas.



2. Tidak Konsisten antara Ucapan dan Tindakan



Dalam hubungan, tindakan sering kali berbicara lebih keras daripada kata-kata.



Pasangan mungkin sering mengatakan bahwa ia mencintai Anda atau ingin serius, tetapi perilakunya menunjukkan hal yang berbeda. Misalnya:



Sering membatalkan janji tanpa alasan penting.

Menghilang selama berhari-hari tanpa kabar.

Tidak menepati komitmen yang sudah dibuat bersama.

Berulang kali mengingkari janji.



Menurut psikologi sosial, konsistensi merupakan indikator penting dari keandalan seseorang. Orang yang siap berkomitmen biasanya berusaha menjaga keselarasan antara perkataan dan tindakannya karena mereka memahami bahwa kepercayaan dibangun melalui perilaku yang konsisten.



Jika ketidakkonsistenan terjadi terus-menerus, hubungan dapat dipenuhi rasa ragu, cemas, dan kehilangan kepercayaan.



3. Masih Mengutamakan Kebebasan Pribadi Secara Berlebihan



Setiap individu tentu membutuhkan ruang pribadi. Namun, ada perbedaan antara memiliki batasan yang sehat dan menolak segala bentuk kedekatan emosional.



Pasangan yang belum siap berkomitmen biasanya sangat menjaga kebebasan hingga menganggap hubungan sebagai ancaman terhadap kehidupannya.



Contohnya:



Tidak ingin melibatkan Anda dalam keputusan penting.

Menolak mengenalkan Anda kepada keluarga atau teman dekat.

Selalu merasa "dikekang" meskipun Anda hanya meminta komunikasi yang wajar.

Enggan membuat rencana bersama.



Dalam teori Self-Determination, manusia memang membutuhkan otonomi. Namun, hubungan yang sehat juga membutuhkan keterhubungan (relatedness). Ketika seseorang terlalu menekankan kebebasan hingga menghindari tanggung jawab dalam hubungan, hal tersebut bisa menunjukkan bahwa ia belum siap membangun komitmen jangka panjang.



4. Sulit Bertanggung Jawab atas Kesalahan



Tidak ada hubungan yang bebas dari konflik. Yang membedakan hubungan sehat dan tidak sehat adalah bagaimana kedua pihak menyelesaikan masalah.



Orang yang belum siap berkomitmen cenderung:



Menyalahkan pasangan.

Sulit meminta maaf.

Selalu mencari pembenaran.

Menghindari diskusi ketika terjadi konflik.



Dalam psikologi, kemampuan menerima tanggung jawab merupakan bagian dari kematangan emosional. Individu yang matang mampu mengakui kesalahan tanpa merasa harga dirinya runtuh.



Sebaliknya, mereka yang terus-menerus menghindari tanggung jawab sering kali belum memiliki kesiapan untuk menjalani hubungan yang membutuhkan kerja sama, kompromi, dan saling memperbaiki diri.



5. Hubungan Terasa Tidak Memiliki Kepastian



Ketidakjelasan status atau arah hubungan sering menjadi sumber stres emosional.



Misalnya, pasangan berkata bahwa ia ingin hubungan tetap berjalan, tetapi tidak pernah memberikan kepastian mengenai tujuan bersama. Anda mungkin merasa seperti berada dalam hubungan yang "menggantung."



Dalam psikologi hubungan, kondisi ini sering disebut sebagai relationship ambiguity, yaitu situasi ketika batasan, tujuan, dan ekspektasi hubungan tidak dijelaskan secara terbuka.



Akibatnya, salah satu pihak bisa merasa:



Bingung mengenai status hubungan.

Takut berharap terlalu jauh.

Merasa tidak dihargai.

Mengalami kecemasan berkepanjangan.



Pasangan yang siap berkomitmen umumnya tidak membiarkan pasangannya terus-menerus menebak arah hubungan. Mereka bersedia membicarakan ekspektasi secara terbuka meskipun belum memiliki semua jawaban.



6. Takut Terlalu Dekat Secara Emosional



Keintiman emosional adalah kemampuan untuk berbagi perasaan, ketakutan, impian, dan kerentanan kepada pasangan.



Seseorang yang belum siap berkomitmen sering kali:



Sulit terbuka mengenai perasaannya.

Menghindari percakapan yang mendalam.

Menarik diri ketika hubungan mulai terasa semakin dekat.

Menjaga jarak emosional meskipun hubungan sudah berlangsung lama.



Psikologi menjelaskan bahwa perilaku ini dapat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, seperti trauma, pola asuh, atau hubungan sebelumnya yang menyakitkan.



Meski demikian, pengalaman buruk bukan alasan untuk terus menghindari kedekatan emosional tanpa berusaha memperbaikinya. Hubungan yang sehat membutuhkan rasa aman sehingga kedua pihak dapat saling terbuka dan mendukung satu sama lain.



Mengapa Penting Mengenali Tanda-Tanda Ini?



Menyadari bahwa pasangan belum siap berkomitmen bukan berarti Anda harus langsung mengakhiri hubungan. Yang lebih penting adalah memahami kondisi tersebut secara objektif.



Cobalah berdiskusi secara jujur mengenai harapan masing-masing. Tanyakan apa yang membuat pasangan ragu dan apakah ada langkah yang dapat dilakukan bersama untuk membangun hubungan yang lebih sehat.



Namun, jika pasangan terus menunjukkan pola yang sama dalam waktu lama tanpa adanya usaha untuk berubah, Anda juga perlu mempertimbangkan apakah hubungan tersebut masih sesuai dengan kebutuhan emosional Anda.



Hubungan yang baik tidak hanya dibangun atas dasar cinta, tetapi juga kesiapan untuk bertumbuh bersama.



Kesimpulan



Kesiapan berkomitmen bukan hanya tentang mengucapkan "aku serius," melainkan tercermin dari tindakan sehari-hari. Menurut psikologi, beberapa tanda bahwa seseorang belum siap berkomitmen antara lain menghindari pembicaraan tentang masa depan, tidak konsisten antara ucapan dan tindakan, terlalu mengutamakan kebebasan pribadi, sulit bertanggung jawab atas kesalahan, memberikan ketidakpastian dalam hubungan, dan takut membangun kedekatan emosional.



Memahami tanda-tanda tersebut dapat membantu Anda melihat hubungan dengan lebih realistis. Jika komunikasi yang sehat sudah dilakukan tetapi tidak ada perubahan berarti, mungkin sudah saatnya mengevaluasi apakah hubungan tersebut masih membawa kebahagiaan dan pertumbuhan bagi kedua belah pihak.