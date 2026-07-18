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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 18 Juli 2026 | 18.20 WIB

8 Hal yang Dianggap Serius oleh Orang-orang dengan Tingkat Humor Rendah

Ilustrasi orang dengan selera humor rendah. (freepik) - Image

Ilustrasi orang dengan selera humor rendah. (freepik)

JawaPos.com - Psikologi menjelaskan bahwa kemampuan menikmati humor berkaitan dengan cara seseorang memproses informasi, memahami konteks sosial, serta mengelola emosi. 

Namun, tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa rendahnya IQ secara otomatis membuat seseorang kehilangan selera humor. 

Faktor budaya, pengalaman hidup, kepribadian, hingga kondisi emosional juga berperan besar dalam membentuk cara seseorang merespons humor.

Karena itu, setiap individu pada dasarnya memiliki cara yang berbeda dalam berinteraksi dan mengekspresikan dirinya.

Meski demikian, orang yang memiliki pola pikir sangat kaku sering kali cenderung memandang berbagai hal secara terlalu serius, bahkan dalam situasi yang sebenarnya tidak memerlukan respons berlebihan.

Humor memiliki fungsi penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain membantu mengurangi stres, humor juga mempererat hubungan sosial, meningkatkan komunikasi, dan membuat seseorang lebih mudah beradaptasi dengan berbagai situasi. 

Sebaliknya, ketika seseorang selalu memaknai segala sesuatu secara harfiah atau sulit melihat sisi ringan dari sebuah keadaan, interaksi sosial dapat terasa lebih kaku.

Meski demikian, setiap orang memiliki karakter, pengalaman, dan gaya humor yang berbeda. 

Editor: Novia Tri Astuti
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