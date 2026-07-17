8 Kebiasaan Kecil yang Dapat Membentuk Pola Pikir Lebih Bahagia, Apa Saja?

JawaPos.com – Dalam psikologi modern, kebahagiaan tidak hanya dipandang sebagai emosi yang muncul secara spontan, tetapi juga sebagai kondisi yang dapat dipengaruhi melalui kebiasaan dan cara seseorang merespons kehidupan.

Berbagai pendekatan psikologi menunjukkan bahwa pola pikir, cara mengelola emosi, serta kemampuan mengarahkan perhatian dapat membantu seseorang membangun kehidupan yang lebih positif.

Melatih otak agar lebih bahagia tidak selalu membutuhkan perubahan besar. Hal-hal sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat membantu menciptakan keseimbangan emosi, ketenangan, dan rasa syukur dalam keseharian.

Dilansir dari geediting.com, berikut delapan tips sederhana untuk melatih otak agar lebih bahagia menurut perspektif psikologi.

1. Menerapkan praktik syukur dalam kehidupan sehari-hari

Fokus pada hal-hal negatif dalam hidup seringkali menjadi kebiasaan alami yang sulit dihindari.

Namun, mengalihkan perhatian pada aspek-aspek positif dapat secara aktif melatih otak untuk merasa lebih bahagia.

Rasa syukur bukan sekadar mengucapkan terima kasih, melainkan kemampuan untuk mengenali dan menghargai hal-hal baik dalam hidup, sekecil apapun itu.

Penelitian menunjukkan bahwa latihan bersyukur dapat meningkatkan tingkat kebahagiaan dan mengurangi gejala depresi secara signifikan.