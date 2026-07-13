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Mellyna Putri Diniar
Senin, 13 Juli 2026 | 10.53 WIB

7 Alasan Otak Sering Menciptakan Fake Scenarios atau Skenario Palsu di Kepala, Bukan Sekadar Menghayal Biasa!

Ilustrasi seseorang yang tenggelam dalam skenario palsu di dalam pikirannya./(Magnific/freepik) - Image

Ilustrasi seseorang yang tenggelam dalam skenario palsu di dalam pikirannya./(Magnific/freepik)

JawaPos.com — Pernah membayangkan percakapan yang sebenarnya tidak pernah terjadi? Atau berulang kali memikirkan bagaimana seandainya Anda memberikan jawaban yang lebih tepat saat berdebat dengan seseorang?

Kebiasaan seperti ini ternyata dialami banyak orang dan memiliki penjelasan psikologis yang jauh lebih kompleks daripada sekadar melamun.

Di satu sisi, membangun skenario imajiner dapat membuat seseorang merasa lebih tenang dan percaya diri. Namun di sisi lain, jika dilakukan berlebihan, kebiasaan tersebut justru berisiko menjauhkan seseorang dari kenyataan.

Psikologi modern menjelaskan bahwa otak manusia memang dirancang untuk terus memprediksi, menyusun kemungkinan, serta mempersiapkan diri menghadapi berbagai situasi. Karena itu, munculnya skenario palsu ini bukan selalu pertanda ada yang salah dengan kondisi mental seseorang.

Dilansir dari YouTube Apex Psychology, Minggu (12/7), kebiasaan membayangkan skenario yang tidak pernah terjadi merupakan mekanisme alami otak untuk memproses pengalaman, emosi, dan kemungkinan di masa depan. Berikut penjelasanya:

1. Otak Sedang Menyelesaikan Masalah yang Belum Tuntas

Ketika suatu percakapan berakhir dengan penyesalan atau seseorang merasa tidak sempat mengatakan hal yang diinginkan, otak cenderung mengulang kembali momen tersebut. 

Dalam skenario baru, seseorang dapat memberikan jawaban yang dianggap lebih baik atau memperoleh hasil yang diharapkan. 

Proses ini membantu otak mengurangi rasa “belum selesai” terhadap pengalaman yang masih mengganggu pikiran. Karena itulah skenario tersebut sering muncul berulang kali.

2. Ada Jaringan Otak yang Aktif Saat Pikiran Mengembara

Editor: Hanny Suwindari
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