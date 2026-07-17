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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 18 Juli 2026 | 02.33 WIB

3 Sifat dan Kepribadian Menarik dari Seorang Perempuan yang Memiliki Empati Sangat Tinggi

Ilustrasi perempuan dengan kepribadian menarik (freepik) - Image

Ilustrasi perempuan dengan kepribadian menarik (freepik)

JawaPos.com - Empati merupakan salah satu kualitas yang paling dihargai dalam hubungan antarmanusia. 

Kemampuan untuk memahami, merasakan, dan merespons emosi orang lain dengan tulus membuat seseorang lebih mudah membangun hubungan yang sehat, penuh kepercayaan, dan saling menghormati. 

Dalam psikologi, perempuan yang memiliki empati tinggi sering kali menunjukkan karakter yang hangat, peduli, sekaligus memiliki kecerdasan emosional yang baik sehingga mampu menciptakan lingkungan yang nyaman bagi orang-orang di sekitarnya.

Di tengah kehidupan yang semakin sibuk dan penuh tekanan, kehadiran seseorang yang mampu mendengarkan tanpa menghakimi serta memberikan dukungan secara tulus menjadi sesuatu yang sangat berharga. 

Empati tidak hanya membantu mempererat hubungan dengan pasangan, keluarga, maupun teman, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan komunikasi yang sehat dan menyelesaikan konflik dengan lebih bijaksana.

Meski demikian, memiliki empati tinggi bukan berarti selalu mengorbankan diri sendiri atau mengabaikan kebutuhan pribadi.

 Justru, orang yang benar-benar berempati biasanya juga memahami pentingnya menetapkan batasan yang sehat agar tetap dapat menjaga kesejahteraan emosionalnya.

Dirangkum dari laman Your Tango, berikut tiga sifat dan kepribadian menarik yang sering dimiliki perempuan dengan tingkat empati yang tinggi menurut sudut pandang psikologi.

Editor: Novia Tri Astuti
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