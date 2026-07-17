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Rabbany Wanadriani
Jumat, 17 Juli 2026 | 22.15 WIB

Konon Membawa Rezeki, Ini 6 Tanggal Lahir Perempuan yang Menguntungkan Suami

ilustrasi tanggal lahir pembawa keberuntungan. (Freepik). - Image

ilustrasi tanggal lahir pembawa keberuntungan. (Freepik).

JawaPos.com – Dalam kepercayaan numerologi, beberapa tanggal lahir perempuan diyakini memiliki energi positif yang dapat memberikan dampak baik bagi kehidupan rumah tangga, termasuk terhadap perjalanan hidup sang suami.

Perempuan yang lahir pada tanggal-tanggal tertentu dipercaya mampu menghadirkan keberuntungan, mendorong kemajuan karier, memperkuat kondisi finansial, serta menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan sejahtera bersama pasangan.

Untuk mengetahui tanggal lahir yang dimaksud, simak ulasan yang dirangkum dari Astrosage berikut ini.

1. Angka Jalur Hidup 1 (tanggal lahir 1, 10, 19, 28 setiap bulannya)

Perempuan dengan tanggal lahir ini pemimpin alami, sangat ambisius, dan percaya diri.

Kehadiran mereka dalam kehidupan seorang suami membawa pertumbuhan karier, pengakuan, dan status sosial.

Mereka menginspirasi suaminya untuk mengambil langkah berani dan mencapai kesuksesan besar.

2. Angka Jalur Hidup 2 (tanggal lahir 2, 11, 20, 29 setiap bulannya)

Perempuan dengan tanggal lahir ini bersifat mengasuh, diplomatis, dan intuitif secara emosional.

Mereka membawa keharmonisan dan keseimbangan emosional ke dalam pernikahan, membuat suami merasa didukung dan disayangi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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