Ingin Turunkan Berat Badan? Kenali 5 Keunggulan Jagung untuk Menu Harian

ilustrasi jagung. (freepik)
JawaPos.com – Jagung menjadi salah satu bahan makanan yang mudah dijumpai dan digemari banyak orang karena rasanya yang lezat serta harganya yang terjangkau.
Selain memiliki cita rasa yang khas, jagung juga mengandung berbagai nutrisi yang dapat mendukung kesehatan tubuh. Kandungan di dalamnya diketahui berperan dalam membantu menjaga pencernaan, mendukung kesehatan mata, serta memenuhi kebutuhan gizi harian.
Dengan porsi yang tepat, jagung manis juga dapat menjadi bagian dari pola makan seimbang, termasuk bagi mereka yang sedang berusaha mengelola berat badan.
Dilansir dari Healthshots, berikut lima alasan jagung dapat menjadi salah satu pilihan makanan yang mendukung program penurunan berat badan.
1. Jagung rendah kalori
Ada anggapan umum bahwa jagung mengandung banyak kalori, tetapi nyatanya satu tongkol jagung mengandung kalori yang sama dengan satu apel berukuran sedang.
2. Jagung mengandung banyak protein
Selain memiliki kalori yang lebih sedikit per 100 gram dibandingkan gandum utuh dan beras putih, jagung juga memiliki kandungan protein yang lebih tinggi.
Protein telah lama dikenal sebagai tambahan yang baik untuk diet jika Anda ingin menurunkan berat badan.
3. Jagung memiliki kandungan serat larut yang tinggi
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