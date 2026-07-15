Bukan Sekadar Buah Segar, Ini 6 Manfaat Jambu Biji Merah untuk Kesehatan

Ilustrasi jambu biji merah/ (pexels)
JawaPos.com - Jambu biji merah bukan hanya memiliki warna yang menarik dan rasa yang menyegarkan, tetapi juga menyimpan berbagai kandungan nutrisi penting bagi tubuh.
Buah dengan daging berwarna merah muda ini mengandung serat, kalsium, protein, serta beragam vitamin dan mineral yang dapat mendukung kesehatan secara menyeluruh.
Menjadikannya bagian dari pola makan harian bisa menjadi pilihan sederhana untuk mendapatkan asupan nutrisi alami. Mengutip Healthshots, berikut enam manfaat jambu biji merah yang perlu diketahui.
1. Mengurangi kolesterol jahat
Jambu biji, dengan sekitar 7 gram serat per 100 gram, mengandung proporsi serat tidak larut yang lebih tinggi, bersama dengan serat lain seperti pektin.
Serat memiliki keuntungan dalam mengurangi kadar kolesterol dan LDL.
2. Meningkatkan kekebalan tubuh
Jambu biji merah mengandung banyak vitamin C, yang bantu meningkatkan kekebalan tubuh, menyehatkan kulit, dan penyembuhan luka.
Satu porsi jambu biji seberat 100 gram mengandung sekitar 228 miligram vitamin C.
3. Melindungi dari kerusakan kulit
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa