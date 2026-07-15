Bukan Sekadar Buah Segar, Ini 6 Manfaat Jambu Biji Merah untuk Kesehatan

JawaPos.com - Jambu biji merah bukan hanya memiliki warna yang menarik dan rasa yang menyegarkan, tetapi juga menyimpan berbagai kandungan nutrisi penting bagi tubuh.

Buah dengan daging berwarna merah muda ini mengandung serat, kalsium, protein, serta beragam vitamin dan mineral yang dapat mendukung kesehatan secara menyeluruh.

Menjadikannya bagian dari pola makan harian bisa menjadi pilihan sederhana untuk mendapatkan asupan nutrisi alami. Mengutip Healthshots, berikut enam manfaat jambu biji merah yang perlu diketahui.

1. Mengurangi kolesterol jahat

Jambu biji, dengan sekitar 7 gram serat per 100 gram, mengandung proporsi serat tidak larut yang lebih tinggi, bersama dengan serat lain seperti pektin.

Serat memiliki keuntungan dalam mengurangi kadar kolesterol dan LDL.

2. Meningkatkan kekebalan tubuh

Jambu biji merah mengandung banyak vitamin C, yang bantu meningkatkan kekebalan tubuh, menyehatkan kulit, dan penyembuhan luka.

Satu porsi jambu biji seberat 100 gram mengandung sekitar 228 miligram vitamin C.