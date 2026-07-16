6 Manfaat Jeruk untuk Kesehatan yang Sayang Jika Dilewatkan

ilustrasi buah jeruk. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Jeruk merupakan salah satu buah yang kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan yang dibutuhkan tubuh. Di balik cita rasanya yang segar, buah ini menawarkan berbagai manfaat yang dapat membantu menjaga kesehatan secara menyeluruh.
Beragam penelitian menunjukkan bahwa kandungan nutrisi dalam jeruk berperan penting dalam mendukung fungsi berbagai organ dan sistem tubuh. Karena itu, menjadikan jeruk sebagai bagian dari menu harian bisa menjadi langkah sederhana untuk meningkatkan kualitas kesehatan.
Jika dikombinasikan dengan pola makan bergizi seimbang, waktu istirahat yang cukup, serta aktivitas fisik secara rutin, konsumsi jeruk setiap hari dapat memberikan manfaat optimal bagi tubuh dengan risiko efek samping yang sangat rendah.
Dilansir dari English Jagran, berikut enam manfaat utama yang bisa diperoleh dari kebiasaan mengonsumsi jeruk setiap hari.
1. Kulit bercahaya dan sehat
Studi menunjukkan bahwa individu dengan asupan vitamin C yang lebih tinggi memiliki lebih sedikit kerutan dan kulit kering dibandingkan mereka yang mengonsumsi lebih sedikit.
Jeruk kaya akan vitamin C, salah satu antioksidan terkuat yang bisa didapatkan kulit Anda.
Satu jeruk ukuran sedang sudah memenuhi lebih dari 90 persen kebutuhan vitamin C harian.
Vitamin ini penting untuk pembentukan kolagen, protein struktural yang menjaga kulit tetap kencang, halus, dan elastis.
2. Pertahanan kekebalan dan penyembuhan yang lebih baik
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