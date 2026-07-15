Kulit Lebih Sehat dan Glowing, Ini 5 Manfaat Cokelat Hitam yang Perlu Diketahui

JawaPos.com - Cokelat hitam tidak hanya dikenal sebagai camilan dengan rasa khas yang tidak terlalu manis, tetapi juga memiliki berbagai kandungan yang bermanfaat bagi tubuh. Salah satunya adalah manfaatnya untuk membantu menjaga kesehatan kulit.

Kandungan nutrisi dan senyawa alami dalam cokelat hitam dapat mendukung perawatan kulit dari dalam, sehingga kulit tampak lebih sehat dan bercahaya secara alami.

Mengutip NDTV, berikut lima manfaat cokelat hitam yang baik untuk kesehatan kulit.

1. Hidrasi

Meskipun tidak memiliki efek langsung, senyawa tertentu di dalamnya bantu menghidrasi.

Menurut NIH, cokelat hitam mengandung flavonoid yang meningkatkan aliran darah ke kulit, pada gilirannya menghidrasi kulit.

Namun, pastikan untuk memakannya dalam jumlah sedang dan bukan sebagai pengganti asupan air putih.

2. Meningkatkan produksi kolagen

Flavonoid yang terkandung dalam cokelat hitam juga mendukung produksi kolagen.