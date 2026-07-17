Jangan Sering Diabaikan, Ini 6 Efek Samping Tidak Makan Malam

ilustrasi orang yang melewatkan makan. /Freepik
JawaPos.com – Sebagian orang memilih melewatkan waktu makan malam dengan harapan dapat membantu menurunkan berat badan. Namun, kebiasaan tersebut tidak selalu memberikan manfaat seperti yang diharapkan.
Ketika tubuh tidak mendapatkan asupan makanan yang cukup, kebutuhan nutrisi harian dapat terganggu dan berpotensi memengaruhi kondisi kesehatan. Bahkan, pola makan yang tidak teratur dalam beberapa kasus dapat membuat seseorang lebih sulit mengelola berat badan.
Tidak hanya sarapan atau makan siang, melewatkan makan malam juga dapat menimbulkan sejumlah dampak bagi tubuh.
Menurut ahli gizi Divya Gopal kepada Healthshots, terdapat enam efek samping yang mungkin terjadi ketika seseorang sering mengabaikan makan malam.
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1. Tingkat energi akan turun
Kalori rendah berarti tubuh Anda memiliki lebih sedikit bahan bakar untuk tetap bekerja. Kekurangan kalori akan membuat Anda kelelahan.
2. Memengaruhi rasa lapar bawaan tubuh
Pelepasan hormon leptin memberi tahu tubuh Anda untuk berhenti makan saat merasa kenyang, sementara hormon ghrelin memberi tahu saat Anda merasa lapar.
Hormon-hormon ini tidak akan bekerja dengan baik jika Anda memilih untuk mengabaikan tanda-tanda lapar.
3. Keinginan kuat untuk mengonsumsi gula dan karbohidrat
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