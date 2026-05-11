10 Manfaat Lidah Buaya untuk Kesehatan dan Kecantikan, Lengkap dengan Efek Sampingnya

JawaPos.com - Manfaat lidah buaya untuk kesehatan sudah dikenal sejak lama dan masih digunakan hingga kini. Tanaman herbal ini banyak dipilih karena mudah ditemukan serta memiliki beragam kegunaan, baik untuk perawatan luar maupun dikonsumsi dalam bentuk tertentu.

Namun, penggunaan lidah buaya tidak selalu aman bagi semua orang. Jika digunakan berlebihan atau tanpa pengawasan, tanaman ini bisa menimbulkan efek samping seperti diare, kram perut, mual, hingga penurunan kadar kalium. Pada penggunaan topikal, lidah buaya juga berpotensi menyebabkan reaksi alergi seperti gatal, ruam, atau iritasi, terutama pada kulit sensitif.

Dalam kasus tertentu, konsumsi lateks lidah buaya bahkan dapat memicu gangguan yang lebih serius, seperti masalah ginjal, kelemahan otot, hingga gangguan jantung. Karena itu, ibu hamil, anak di bawah 12 tahun, serta penderita penyakit tertentu disarankan untuk lebih berhati-hati.

Melansir dari Alodokter dan Halodoc, lidah buaya mengandung vitamin, mineral, enzim, dan antioksidan yang berperan dalam menjaga kesehatan tubuh. Kandungan ini membuatnya kerap dimanfaatkan untuk membantu mengatasi berbagai keluhan secara alami.

Berikut 10 manfaat lidah buaya yang bisa kamu ketahui:

1. Mengatasi Kulit Kering

Lidah buaya terkenal sebagai pelembap alami. Kandungan vitamin dan antioksidannya membantu menjaga kelembapan kulit sekaligus memperkuat lapisan pelindung kulit. Penggunaan rutin dapat membuat kulit terasa lebih halus dan tidak mudah kering, terutama bagi yang sering terpapar udara panas atau dingin.

2. Membantu Menghilangkan Jerawat

Jerawat sering muncul akibat bakteri dan peradangan pada kulit. Lidah buaya memiliki sifat antibakteri serta mengandung asam salisilat yang membantu membersihkan pori-pori. Selain itu, penggunaan gel lidah buaya juga dapat mengurangi kemerahan dan mempercepat proses pemulihan kulit.