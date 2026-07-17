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Rabbany Wanadriani
Jumat, 17 Juli 2026 | 23.06 WIB

Jangan Disepelekan, Ini 5 Tanda Anda Mungkin Kekurangan Vitamin D

Ilustrasi gejala kekurangan vitamin D. (Freepik) - Image

Ilustrasi gejala kekurangan vitamin D. (Freepik)

JawaPos.com – Vitamin D merupakan salah satu nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh untuk mendukung berbagai fungsi, termasuk menjaga kesehatan tulang, sistem kekebalan tubuh, serta membantu kerja beberapa organ.

Ketika asupan vitamin D tidak mencukupi, tubuh dapat menunjukkan sejumlah tanda yang terkadang tidak disadari. Gejala tersebut bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perubahan kondisi fisik hingga gangguan kesehatan tertentu.

Dirangkum dari Times of India, berikut lima tanda yang dapat menjadi petunjuk bahwa tubuh mengalami kekurangan vitamin D, beserta langkah yang bisa dilakukan untuk membantu mengatasinya.

1. Rasa sakit pada otot

Salah satu tanda kekurangan vitamin D yang mengejutkan adalah nyeri otot kronis. Banyak orang salah mengira hal ini sebagai kelelahan umum atau penuaan.

Vitamin D berperan penting dalam fungsi otot dan kekurangan vitamin D dapat menyebabkan kelemahan otot, kram, dan nyeri yang berlangsung lama.

Jika Anda mengalami ketidaknyamanan yang terus-menerus bahkan setelah beristirahat, hal ini dapat disebabkan oleh kekurangan vitamin D.

2. Perubahan suasana hati

Vitamin D sangat penting untuk fungsi otak dan produksi serotonin, hormon yang bertanggung jawab untuk mengatur suasana hati.

Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan suasana hati yang buruk, kecemasan, atau bahkan depresi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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