Tak Hanya Romantis, Ini 7 Tanda Pria Berkelas dalam Sebuah Hubungan

Ilustrasi pasangan kekasih. (Freepik)
JawaPos.com – Dalam perspektif psikologi, terdapat sejumlah karakteristik yang dapat menjadi petunjuk bahwa Anda sedang menjalin hubungan dengan pria yang memiliki kualitas dan kedewasaan.
Pria seperti ini umumnya memiliki pesona, wawasan yang baik, serta selalu memperlakukan pasangannya dengan penuh rasa hormat. Ia juga menghargai setiap pendapat Anda dan tidak menghindari pembicaraan yang serius atau penuh tantangan ketika diperlukan.
Jika Anda ingin memastikan kualitas hubungan yang sedang dijalani atau sekadar mencari gambaran mengenai sosok pasangan yang berkelas, berikut beberapa tanda yang dikutip dari Baseline.
1. Dia berkomunikasi secara efektif
Pria berkelas tahu pentingnya komunikasi yang efektif dalam suatu hubungan.
Dia tidak membiarkan sesuatu tak terucap atau membuat Anda menebak apa yang sedang dipikirkannya. Sebaliknya, dia secara terbuka berbagi pikiran dan perasaannya dengan Anda.
Ia menghargai sudut pandang Anda dan meluangkan waktu untuk mendengarkan pikiran dan kekhawatiran Anda.
Ketika terjadi perselisihan, dia tidak menggunakan argumen remeh atau bersikap diam. Sebaliknya, mencari penyelesaian melalui diskusi yang matang.
2. Dia menunjukkan kecerdasan emosional
Kecerdasan emosional merupakan tanda yang jelas bahwa Anda berpacaran dengan pria berkelas.
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