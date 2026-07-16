Bukan Sekadar Sibuk, Ini 7 Tanda Seseorang Mulai Menjauh Secara Emosional

JawaPos.com - Hubungan dengan teman dan keluarga dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Dalam pandangan psikologi, perubahan sikap, pola komunikasi, serta respons emosional seseorang dapat menjadi tanda bahwa kedekatan dalam sebuah hubungan mulai mengalami pergeseran.

Kasih sayang dan kepedulian biasanya terlihat melalui perhatian, empati, serta keinginan untuk tetap terhubung dengan orang-orang terdekat. Ketika hal-hal tersebut mulai berkurang, hubungan bisa terasa lebih jauh dibandingkan sebelumnya.

Namun, perubahan perilaku tidak selalu berarti seseorang benar-benar kehilangan rasa sayang. Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi sikap seseorang, seperti kondisi emosional, tekanan hidup, atau perubahan situasi pribadi.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat beberapa tanda psikologis yang sering dikaitkan dengan berkurangnya kedekatan emosional seseorang terhadap teman maupun keluarga. Berikut tujuh tanda yang perlu diketahui.

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1. Percakapan terasa seperti beban berat

Dahulu kamu bisa mengobrol berjam-jam dengan teman atau anggota keluarga tertentu tanpa merasa lelah sedikitpun.

Sekarang, berbicara dengan mereka terasa seperti tugas yang melelahkan dan kamu harus memeras otak untuk mencari topik pembicaraan.

Ini bukan tentang keheningan canggung sesekali yang normal terjadi dalam hubungan apapun.

Melainkan tentang perasaan terkuras atau tidak tertarik secara konsisten setelah berinteraksi dengan mereka.