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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 16 Juli 2026 | 21.51 WIB

5 Hal Mudah yang Sering Dilupakan Padahal Mempermudah Upaya dalam Menjaga Kesehatan Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang berusaha menjaga kesehatan (Magnific/Drazen Zigic) - Image

Ilustrasi seseorang yang berusaha menjaga kesehatan (Magnific/Drazen Zigic)

JawaPos.com - Menjaga kesehatan sering kali dianggap sebagai sesuatu yang rumit. Banyak orang berpikir bahwa hidup sehat harus dimulai dengan olahraga berat, diet ketat, atau mengubah seluruh gaya hidup secara drastis. Akibatnya, tidak sedikit yang menyerah bahkan sebelum memulai.

Padahal, menurut ilmu psikologi, keberhasilan menjaga kesehatan justru lebih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Cara berpikir, lingkungan, dan pola perilaku sehari-hari memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan apakah seseorang mampu mempertahankan gaya hidup sehat dalam jangka panjang.

Psikologi menjelaskan bahwa manusia cenderung lebih mudah mempertahankan perubahan yang sederhana dibanding perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Oleh karena itu, ada beberapa hal mudah yang sering dianggap sepele, tetapi sebenarnya mampu mempermudah upaya menjaga kesehatan fisik maupun mental.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (16/7), terdapat lima kebiasaan sederhana yang sering dilupakan menurut sudut pandang psikologi.

1. Memulai dari Target yang Sangat Kecil

Kesalahan yang paling sering terjadi adalah menetapkan target yang terlalu tinggi sejak awal. Misalnya, langsung bertekad berolahraga satu jam setiap hari atau menghilangkan seluruh makanan favorit sekaligus.

Dalam psikologi perilaku, target yang terlalu besar justru meningkatkan kemungkinan seseorang kehilangan motivasi. Ketika target terasa sulit dicapai, otak menganggap aktivitas tersebut sebagai beban sehingga muncul keinginan untuk menunda atau berhenti.

Sebaliknya, target kecil memberikan rasa berhasil lebih cepat. Misalnya:

Jalan kaki selama 10 menit setiap hari.
Minum satu gelas air putih setelah bangun tidur.
Menambah satu porsi buah setiap hari.
Tidur 15 menit lebih awal dibanding biasanya.

Editor: Candra Mega Sari
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