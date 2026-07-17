8 Olahraga yang Dapat Menjaga Kesehatan dan Bisa Dilakukan Jika Seseorang Tidak Bisa Pergi ke Luar Rumah

seseorang yang menjaga kesehatan di dalam rumah. (Magnific)

JawaPos.com - Menjaga kesehatan tubuh tidak selalu harus dilakukan di pusat kebugaran, taman, atau lapangan olahraga. Ada berbagai kondisi yang membuat seseorang tidak dapat keluar rumah, seperti cuaca buruk, kesibukan pekerjaan, pemulihan setelah sakit, atau sekadar ingin berolahraga dengan lebih nyaman di rumah. Kabar baiknya, banyak jenis olahraga yang tetap efektif dilakukan di dalam rumah tanpa memerlukan peralatan mahal maupun ruangan yang luas.



Berolahraga secara rutin memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik dapat meningkatkan daya tahan tubuh, memperkuat otot dan tulang, menjaga kesehatan jantung, mengontrol berat badan, mengurangi stres, hingga meningkatkan kualitas tidur. Organisasi kesehatan dunia (WHO) bahkan merekomendasikan orang dewasa untuk melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang setidaknya 150 menit setiap minggu.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (16/7), terdapat delapan jenis olahraga yang mudah dilakukan di rumah untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh.



1. Senam Aerobik



Senam aerobik merupakan salah satu olahraga paling populer yang dapat dilakukan di rumah. Gerakannya menggabungkan aktivitas tubuh secara ritmis mengikuti irama musik sehingga terasa lebih menyenangkan.



Olahraga ini mampu meningkatkan kerja jantung dan paru-paru, membakar kalori, serta melatih koordinasi tubuh. Saat ini tersedia banyak video senam aerobik gratis yang dapat diikuti melalui internet, sehingga siapa pun dapat berolahraga tanpa harus mengikuti kelas khusus.



Manfaat Senam Aerobik

Meningkatkan kesehatan jantung.

Membakar lemak dan kalori.

Meningkatkan stamina.

Mengurangi risiko penyakit kronis.

Membantu mengurangi stres.



Durasi latihan sekitar 20–45 menit sudah cukup memberikan manfaat jika dilakukan secara rutin tiga hingga lima kali dalam seminggu.



2. Yoga



Yoga merupakan olahraga yang menggabungkan gerakan tubuh, teknik pernapasan, serta meditasi. Aktivitas ini sangat cocok dilakukan di rumah karena tidak memerlukan ruang yang besar maupun alat khusus selain matras.



Yoga bermanfaat untuk meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan tubuh, kekuatan otot, sekaligus membantu menenangkan pikiran. Banyak orang memilih yoga karena mampu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kualitas tidur.



Manfaat Yoga

Mengurangi stres dan kecemasan.

Melatih keseimbangan tubuh.

Meningkatkan fleksibilitas.

Mengurangi nyeri otot.

Membantu menjaga kesehatan mental.



Bagi pemula, latihan selama 20–30 menit setiap hari sudah cukup untuk memperoleh manfaatnya.



3. Push-Up



Push-up merupakan latihan sederhana yang mengandalkan berat badan sendiri sebagai beban latihan. Gerakan ini berfokus pada kekuatan otot dada, bahu, lengan, dan otot inti.



Push-up dapat dilakukan hampir di mana saja karena tidak membutuhkan alat tambahan. Jika belum mampu melakukan push-up standar, seseorang dapat memulai dengan push-up menggunakan lutut sebagai tumpuan.



Manfaat Push-Up

Memperkuat otot dada.

Melatih otot bahu dan lengan.

Meningkatkan kekuatan inti tubuh.

Membantu memperbaiki postur tubuh.



Lakukan sebanyak 10–20 repetisi dalam beberapa set sesuai kemampuan.



4. Squat



Squat adalah latihan yang sangat efektif untuk memperkuat bagian bawah tubuh, terutama paha, pinggul, bokong, dan betis. Gerakan ini juga membantu meningkatkan keseimbangan dan fleksibilitas.



Squat mudah dilakukan tanpa alat. Yang terpenting adalah menjaga posisi punggung tetap lurus dan lutut tidak melewati ujung jari kaki secara berlebihan.



Manfaat Squat

Menguatkan otot kaki.

Membentuk otot bokong.

Meningkatkan keseimbangan.

Membantu membakar kalori.

Mendukung kesehatan persendian.



Latihan sebanyak 15–20 kali dalam tiga set sudah cukup untuk pemula.



5. Plank



Plank merupakan latihan statis yang melatih hampir seluruh otot tubuh, terutama otot perut, punggung, bahu, dan pinggang. Meskipun terlihat sederhana, plank membutuhkan daya tahan otot yang baik.



Gerakan dilakukan dengan menopang tubuh menggunakan siku dan ujung kaki sambil menjaga tubuh tetap lurus.



Manfaat Plank

Menguatkan otot inti.

Mengurangi risiko cedera punggung.

Memperbaiki postur tubuh.

Melatih keseimbangan.



Pemula dapat memulai selama 20–30 detik, kemudian meningkatkannya secara bertahap hingga satu menit atau lebih.



6. Lompat Tali (Skipping)



Jika memiliki tali skipping, olahraga ini sangat efektif untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Selain membakar banyak kalori, skipping juga melatih koordinasi dan kelincahan.



Meskipun dilakukan di rumah, pastikan tersedia ruang yang cukup aman agar tali tidak mengenai benda di sekitar.



Manfaat Lompat Tali

Membakar kalori lebih cepat.

Meningkatkan kesehatan jantung.

Melatih koordinasi tubuh.

Meningkatkan daya tahan fisik.



Latihan selama 10–20 menit dapat memberikan manfaat yang besar bagi kebugaran.



7. Menari (Dance Workout)



Menari bukan hanya aktivitas hiburan, tetapi juga termasuk olahraga yang menyenangkan. Banyak video dance workout yang dirancang khusus untuk meningkatkan kebugaran tubuh.



Gerakan yang dinamis mampu meningkatkan denyut jantung sehingga baik untuk kesehatan kardiovaskular.



Manfaat Menari

Membakar kalori.

Meningkatkan koordinasi.

Mengurangi stres.

Meningkatkan suasana hati.

Membuat olahraga terasa lebih menyenangkan.



Lakukan selama 30 menit agar manfaatnya semakin optimal.



8. Peregangan (Stretching)



Stretching sering dianggap sebagai pelengkap olahraga, padahal aktivitas ini memiliki manfaat besar jika dilakukan secara rutin. Peregangan membantu menjaga kelenturan otot dan persendian, sekaligus mengurangi rasa kaku akibat terlalu lama duduk atau bekerja.



Stretching sangat cocok dilakukan pada pagi hari maupun setelah menyelesaikan aktivitas.



Manfaat Stretching

Mengurangi ketegangan otot.

Meningkatkan fleksibilitas.

Memperbaiki sirkulasi darah.

Mengurangi risiko cedera.

Membantu tubuh menjadi lebih rileks.



Lakukan peregangan selama 10–15 menit setiap hari untuk memperoleh manfaat maksimal.



Tips Berolahraga di Rumah



Agar olahraga di rumah tetap aman dan efektif, perhatikan beberapa hal berikut:



Lakukan pemanasan selama 5–10 menit sebelum mulai berolahraga.

Gunakan pakaian yang nyaman dan mampu menyerap keringat.

Siapkan air putih agar tubuh tetap terhidrasi.

Pilih olahraga sesuai kemampuan dan kondisi kesehatan.

Lakukan pendinginan setelah latihan selesai.

Tetapkan jadwal olahraga yang konsisten agar menjadi kebiasaan.

Kesimpulan



Tidak bisa keluar rumah bukan berarti harus berhenti berolahraga. Berbagai aktivitas fisik seperti senam aerobik, yoga, push-up, squat, plank, lompat tali, dance workout, dan stretching dapat dilakukan dengan mudah di rumah tanpa memerlukan fasilitas khusus. Jika dilakukan secara rutin dan disertai pola makan bergizi serta istirahat yang cukup, olahraga-olahraga tersebut mampu menjaga kebugaran tubuh, meningkatkan kesehatan jantung, memperkuat otot, serta mendukung kesehatan mental.



